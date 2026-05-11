鉅亨網新聞中心 2026-05-11 14:20

保時捷（Porsche）董事會與監事會宣布，關閉旗下三家子公司——高性能電池研發公司 Cellforce、電助力自行車驅動品牌 Porsche eBike Performance，以及軟體開發商 Cetitec 的運營。

此項決策預計影響逾 500 名員工，象徵著保時捷在新任執行長邁克爾 · 萊特斯（Michael Leiters）領導下，正式展開大規模的「斷臂求生」行動，以應對日益嚴峻的財務危機與電動化市場阻力。

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這項劇烈的業務收縮源於保時捷近年來的經營困境。自 2024 年起，保時捷營業利潤大幅下滑，至 2025 年上半年，營業利潤較去年同期暴跌 67.1%，銷售回報率更降至 5.5% 的低點。

為了修復獲利結構，保時捷決定精準剝離非核心業務。其中，Cellforce 的關停宣告了保時捷自研電池夢想的受挫；而 eBike Performance 的終止與出售 Rimac 相關股權，則顯示品牌正全面退出非跑車領域的電力驅動市場；Cetitec 的職能則被併入內部研發部門，不再獨立營運。

執行長萊特斯直言，保時捷必須重新聚焦核心業務，這是策略重組成功的必要基礎。

隨著全球電動化需求不如預期，保時捷已調整產品布局，宣布重回燃油與混動賽道，將延長 911、Panamera 及 Cayenne 等經典燃油與混動車型的生命週期至 2030 年代中後期。

同時，旗艦 SUV 型號 K1 也已放棄純電規劃，初期將以燃油與插電式混動版先行。