鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-11 08:10

三星電子勞資談判陷入膠著，工會宣示若訴求未獲滿足，將自下周四 (21 日) 起展開為期 18 天的大罷工。

三星工會核心訴求包括將各部門營業利潤的 15% 作為員工獎金分配，並要求基本薪資調漲 7%。

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南韓成均館大學教授 Kwon Seok-joon 估計，若罷工持續 18 天，將為三星帶來約 10 兆至 17 兆韓元 (約 68 億至 116 億美元) 的直接損失，間接衝擊更難以估量。

面對工會壓力，三星管理層似乎已鬆口同意將員工獎金制度化，先進行三年試辦後正式實施。

在稍早的談判中，資方幾乎同意撥出 13% 營業利潤作為獎金，但對於制度化有所保留。儘管資方讓步，工會仍認為福利遠不及主要對手 SK 海力士，並質疑管理層提議意在分化工會，呼籲成員堅持本月大罷工計畫。

AI 產業龐大需求帶動記憶體晶片搶貨熱潮，SK 海力士與三星股價雙雙刷新紀錄，獲利大幅提升。

然而，SK 海力士已將 10% 營業利潤作為員工獎金，三星過往則採固定獎金政策。據悉，三星中階員工年薪約 9000 萬韓元、獎金 4500 萬韓元，海力士獎金卻高達 2.5 億甚至 3 億韓元。

若 SK 海力士今年營業利潤達 250 兆韓元，10% 分配給 3.5 萬名員工，人均約 7 億韓元 (約 47.5 萬美元)。

不過，若三星跟進海力士承諾，恐影響利潤率，多家券商近期已下調三星目標價。

此外，三星除晶片業務外尚有家電、電視、智慧手機等部門，利潤率明顯較低；一旦晶片部門員工獲更高績效獎勵，公司一體化管理理念可能面臨挑戰。