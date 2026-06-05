鉅亨網編輯林羿君 2026-06-05 09:25

南韓規模約 4.9 兆美元的股市，在締造全球領先的漲勢後，如今開始浮現過熱壓力跡象。

南韓綜合指數 (KOSPI) 週五 (5 日) 早盤一度重挫 6.4%，其中三星電子與 SK 海力士跌幅均超過 7%，如此劇烈的波動顯示該指數的震盪程度已明顯升高。由於指數期貨遭遇拋售，韓國交易所一度啟動融斷機制。

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Kospi 今年以來累計漲幅已超過 100%，但漲勢高度集中於兩大記憶體晶片巨頭，使市場更容易受到 AI 題材動能突然降溫的衝擊。此外，散戶參與熱度正逐漸減弱，而快速攀升的融資餘額也面臨韓國央行升息的風險。

分析師指出，近年快速崛起的槓桿型 ETF 產品，因具備放大單日漲跌幅的特性，可能進一步加劇市場反轉時的波動。

首爾尤金資產管理（Eugene Asset Management）投資長 Ha SeokKeun 表示：「比起基本面的惡化，我目前更擔心市場籌碼部位出現過熱跡象。預期未來一到兩個月內，大盤將步入波動加劇的震盪整理期。」

「市場廣度不足」是目前最大的隱憂。根據南韓交易所（KRX）數據，受惠於 AI 晶片需求爆發的三星電子與 SK 海力士，合計佔 Kospi 指數權重高達 54%，且貢獻了 5 月份大盤近半數的日均成交量。

近 75% 漲幅竟靠三星、SK 海力士

更誇張的是，該指數今年以來的漲幅，有將近四分之三是由這兩家公司所包辦。

與三星、SK 海力士掛鉤的個股槓桿型 ETF，無疑讓市場憂慮雪上加霜。交易所數據顯示，自 5 月 27 日掛牌上市以來，全韓最熱門的四檔個股型 ETF 在短短五個交易日內，就搶下了全南韓 ETF 總成交量的 21%。

Meridian One Asset Management 執行長 Kenny Kim 表示，目前市場結構容易受到下跌衝擊，因為槓桿 ETF 所形成的「短 Gamma」效應主導市場。當股市上漲時，這種機制迫使投資人持續追價買進；但當市場下跌時，又會迫使投資人大量拋售股票，進一步放大跌勢。

散戶追價意願退燒 槓桿壓力逼近臨界點

曾是這波多頭主力推手的散戶投資人，如今注入新資金的意願正逐步降溫。韓國金融投資協會（KFIA）數據顯示，券商客戶存款已從 5 月 12 日的 137 兆韓元降至 5 月 22 日的 121 兆韓元（約 790 億美元）。

相較之下，南韓股市的融資餘額（信用交易）卻在 5 月 29 日創下 38 兆韓元的歷史新高，遠高於 2025 年底的 27.3 兆韓元。

融資增加本身或許代表市場熱度升溫，但 NH Investment & Securities 股票銷售交易員 Shawn Oh 指出，在投資人存款下降的同時，融資卻持續增加，可能意味著市場正承受更高的槓桿壓力，而非出現新的風險偏好。

他表示，訊號已相當明確：現金緩衝持續流失，但市場槓桿部位卻沒有鬆動。

不過，樂觀情緒目前在南韓市場仍佔上風。資金對 AI 概念股的胃口依舊強勁，華爾街投行也持續看好晶片股的獲利前景。

就在本週，高盛集團才將 Kospi 指數的目標價從 9,000 點大幅調升至 12,000 點。

聯邦愛馬仕資產管理（Federated Hermes）除日本外亞洲股票主管 Jonathan Pines 表示：「雖然大盤廣度確實很狹窄，但這並不一定會阻礙基準指數衝上 10,000 點大關。」

然而，下個月市場將面臨另一項嚴峻測試——各界普遍預期南韓央行屆時將宣布升息。