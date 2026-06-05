黃仁勳抵韓：三大廠HBM4全數通過認證 機器人將成南韓下一個重要領域

他在入境大廳接受媒體短暫訪問時拋出兩大重點。首先，三星電子、SK 海力士與美光三家全球記憶體巨頭「皆已通過認證」，即將開始大規模生產與供應最新 HBM4 高頻寬記憶體，搶攻輝達下一代 AI 加速器「Vera Rubin」商機；其次，他看好「機器人技術將是南韓下一個重要領域」。