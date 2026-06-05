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黃仁勳抵韓：三大廠HBM4全數通過認證 機器人將成南韓下一個重要領域

鉅亨網編譯陳韋廷

輝達執行長黃仁勳今 (5) 日下午飛抵首爾金浦機場，開啟為期數天的訪韓行程。

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(圖:shutterstock)

他在入境大廳接受媒體短暫訪問時拋出兩大重點。首先，三星電子、SK 海力士與美光三家全球記憶體巨頭「皆已通過認證」，即將開始大規模生產與供應最新 HBM4 高頻寬記憶體，搶攻輝達下一代 AI 加速器「Vera Rubin」商機；其次，他看好「機器人技術將是南韓下一個重要領域」。


黃仁勳此行除拜會現代、LG、SK、三星與 NAVER 高層，也將首度與南韓機器人及 AI 新創座談，布局物理 AI 生態系。

黃仁勳還笑稱此行帶給韓國「大量商機」，並暗示「還有一些驚喜」。

根據安排，他將於今日晚間宴請南韓主要供應鏈夥伴，週日 (7 日) 前往蠶室棒球場擔任韓職斗山熊開球嘉賓。

HBM4 三廠全數過認證的消息，無疑為韓國半導體供應鏈注入強心針，也印證輝達持續深化與亞洲關鍵盟友的綁定策略；從 AI 晶片、HBM 到實體機器人應用場景，逐步建構完整產業拼圖。


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