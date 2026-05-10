鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-10 11:20

全球首富馬斯克解散旗下人工智慧（AI）公司 xAI 的消息令人震驚，但外媒分析指出，此舉其實是他在為 SpaceX 即將啟動的歷史性上市鋪路。

根據《巴隆周刊》報導，馬斯克近日宣布，旗下 AI 公司 xAI 將不再作為獨立法人存在，而是整併入太空探索公司 SpaceX，並變成「SpaceX AI」。

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換句話說，今後，馬斯克將讓 SpaceX 出面，與 OpenAI、Anthropic 和 Alphabet 角逐全球 AI 霸主地位。

與此同時，SpaceX 正積極籌備一場有望改寫歷史紀錄的首次公開發行（IPO），市場預估募資規模最高可達 750 億美元，並有機會將公司整體估值推升至 2 兆美元。

據悉，SpaceX 已於今年 3 月底至 4 月初秘密向美國證券交易委員會（SEC）遞交上市申請。

報導稱，SpaceX 的 S-1 IPO 註冊申報文件（招股書）料將在數日內公開，正式啟動 IPO 招商說明會。

《巴隆》指出，解散 xAI 亦有法律層面的考量。今年 4 月，特拉華州法院駁回了一項股東訴訟，原告指控馬斯克創辦 xAI 違反了對特斯拉 (TSLA-US) 股東的信託義務。

此前馬斯克曾公開表示，希望持有特斯拉 25% 的股份，以便將 AI 業務留在特斯拉體系內。雖然股東仍可在德州另行提訴，但此次公司架構重組加上司法管轄區的轉換，將大幅增加股東勝訴的難度。

值得注意的是，對潛在的 SpaceX 投資者而言，AI 業務才是支撐其超高估值的核心邏輯。

約一年前，SpaceX 估值約為 4,000 億美元。當時這一估值主要建立在兩大支柱之上：全球一半以上軌道發射任務的市場主導地位，以及擁有逾千萬訂閱用戶的太空寬頻服務「星鏈」（Starlink）。

但隨後，SpaceX 轉向 AI 領域，估值隨之呈指數級飆升。馬斯克更計畫將資料中心部署至太空，擺脫地面電力成本束縛，並預測太空算力中心在數年內即可在成本上與地面設施抗衡。

本週，SpaceX 還宣布與 Anthropic 達成合作協議，允許後者使用位於田納西州 Colossus 1 資料中心內逾 22 萬塊輝達 (NVDA-US) 晶片所提供的超過 300 兆瓦算力。

隨著 Anthropic 旗下 Claude AI 工具市場聲勢持續看漲，該公司對算力的需求與日俱增，而 SpaceX 恰好握有充裕的算力可供出售。