鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-30 09:54

投資台灣事務所新通過 4 家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的某不具名高階電子材料公司、菱生精密 (2369-TW)、微程式資訊 (7721-TW)，以及中小企業方案的以曜公司。其中封測老將菱生精密繼 109 年申請台商回台方案後，宣布二度投資約 6 億元，於台中市潭子區及梧棲區廠區建立新產線，擴充快閃記憶體、微機電與感測元件封裝產能，新產線更將導入智慧機聯網技術並透過 AI 輔助生產決策，擴大在台營運版圖，迎戰 AI 新世代。

投資台灣3方案再添4廠 菱生砸6億擴台中新產線 這家高階電子材料豪砸157.8億元。（鉅亨網資料照）

深耕半導體封裝及測試領域超過半個世紀的菱生精密，專注於 MEMS 微機電、光學元件、電源管理 IC 封測等業務，穩居國內 MEMS 封裝領導地位。為了強化市場競爭力及因應智慧終端市場需求，再度擴大營運版圖。新產線除了導入 AI 技術提升製程效率，也將建置太陽光電設施、採購再生能源憑證，並主動進行碳盤查與建立產品生命週期碳足跡，全面降低排碳量，為台中地區創造更多就業機會。

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除了菱生精密外，本次最大筆投資案為某高階電子材料廠商。該公司為全球領先之綠色環保無鹵素基板供應業者，產品廣泛應用於高階印刷電路板、高速傳輸、高頻通訊、IC 載板及先進封裝等領域。為因應市場需求並擴充在台產能，該公司規劃投資約 157.8 億元，於桃園觀音產業園區興建新廠，預計創造 560 名就業機會。新廠將導入智慧化資訊系統，結合 AI 演算法分析產線數據，並建置能源管理系統及再生能源設施。

此外，資訊科技服務業微程式資訊則聚焦 AIoT 智慧服務與半導體智慧製造兩大解決方案，知名案例包含 YouBike 公共自行車系統。該公司為優化營運與研發效率，將於台中市西屯區興建營運暨研發中心，建立產業解決方案驗證服務平台，並導入高效節能設備與能源管理措施。

進口肉品加工廠商以曜公司則預計投資約 5.2 億元，於台中大肚區興建新廠增加產量，將創造 48 名就業機會。新廠擬建立智能化管理系統，推動自動化生產及包裝，並導入冷鏈監控系統，實現即時監控與預警。