鉅亨網記者王莞甯 台北
台股加權指數上周再度強彈 2677 點，並衝出 42156 點的新高紀錄，半導體股上演「衝浪」行情，一浪高過一浪。隨著上周五美股費城半導體族群全面勁揚，台指期夜盤上周五 (8 日) 大漲 361 點，收 42292 點，先行站回 4 萬 2 大關，本周仍可望是一個好的開局，不過，永豐投顧示警，由於技術面乖離過大，且今年以來融資餘額不斷增加，投資人槓桿放大容易造成羊群效應。
永豐投顧指出，台股穩步向上，雖三不五時有拉回但多半是紅 K 作收，且市場熱度高，上市單日成交量上兆已成常態，不過，加權指數與季線乖離已經來到 18% 以上，較過往超出甚多，此現象值得警惕，投資人應提防羊群效應。
從籌碼面來看，上周外資在集中市場買超 1803.98 億元，創單周次高紀錄，僅次於 4 月上旬，而投信買超 244.48 億元，為連 3 周買超。
其中，外資主要買超群創 (3481-TW) 達 51.8 萬張、鴻海 (2317-TW) 近 26.3 萬張，群益台灣精選高息 (00919-TW) 近 25.9 萬張，元大高股息 (0056-TW)23.6 萬張，台新新光金 (2887-TW)19.2 萬張，凱基金 (2883-TW)16.2 萬張，中信金 (2891-TW) 近 11.2 萬張，華邦電 (2344-TW)9.1 萬張，富邦金 (2881-TW)8.2 萬張，大華優利高填息 30(00918-TW) 達 7 萬張。
台股交易員認為，在 AI 浪潮下，台股抓住浪頭，整體獲利結構已不可同日而語，當然技術面過熱會令市場陷入疑慮，尤其小心黑天鵝現蹤，短線震盪幅度大，相當考驗耐力，長線投資者穩住陣腳。
統一投顧指出，近期上市公司密集舉辦法說，多半展現超乎預期說法，此得益於美國 AI 建設的海量需求，本周川習會將登場，且 5 月尚有輝達財報、GoogleIO 開發大會和 6 月初 Computex 等科技大事吸睛，預估台股在 5 日線未跌破且下彎前，強勢震盪盤堅，惟外資期貨空單持續增加逾 5.1 萬口、季線正乖離來到歷史高位，仍須提防行情劇烈波動。
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