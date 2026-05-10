鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-10 11:10

台股加權指數上周再度強彈 2677 點，並衝出 42156 點的新高紀錄，半導體股上演「衝浪」行情，一浪高過一浪。隨著上周五美股費城半導體族群全面勁揚，台指期夜盤上周五 (8 日) 大漲 361 點，收 42292 點，先行站回 4 萬 2 大關，本周仍可望是一個好的開局，不過，永豐投顧示警，由於技術面乖離過大，且今年以來融資餘額不斷增加，投資人槓桿放大容易造成羊群效應。

永豐投顧指出，台股穩步向上，雖三不五時有拉回但多半是紅 K 作收，且市場熱度高，上市單日成交量上兆已成常態，不過，加權指數與季線乖離已經來到 18% 以上，較過往超出甚多，此現象值得警惕，投資人應提防羊群效應。

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從籌碼面來看，上周外資在集中市場買超 1803.98 億元，創單周次高紀錄，僅次於 4 月上旬，而投信買超 244.48 億元，為連 3 周買超。

台股交易員認為，在 AI 浪潮下，台股抓住浪頭，整體獲利結構已不可同日而語，當然技術面過熱會令市場陷入疑慮，尤其小心黑天鵝現蹤，短線震盪幅度大，相當考驗耐力，長線投資者穩住陣腳。