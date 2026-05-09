鉅亨網新聞中心 2026-05-09 16:48

聯準會 (Fed) 周五 (8 日) 發布半年一度的金融穩定報告，在市場幾家龍頭機構近幾個月陸續限制投資人贖回資金後，進一步贖回要求對金融穩定構成的風險似乎「有限且可控」。

Fed金融穩定報告：私募信貸「風險可控」 AI、地緣政治為最新隱憂 (圖:Shutterstock)

Fed 在報告中指出：「儘管這些基金在 2026 年第 1 季的流出量略微超過新流入資金，但贖回要求仍維持在可控範圍內。」

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然而 Fed 也警告，「贖回潮與負面情緒可能導致部分借款人的信貸獲取管道縮減，特別是那些信用風險較高的企業，他們可能會發現其他融資來源成本高昂或難以取得。」

近幾個月來，私人信貸市場隱憂浮現。在私募信貸龍頭 Blue Owl Capital(OWL-US) 一項合併案宣告破局後，投資人紛紛撤資，進而觸發一波贖回要求。

由於市場擔憂人工智慧 (AI) 可能使傳統軟體商業模式過時，贖回潮進一步擴散，投資人擔心，曾被視為安全的企業可能出現違約潮。目前許多私人信貸機構都持有軟體公司債券。

報告提到，部分開放式債券與貸款共同基金仍面臨「流動性轉化風險」。由於這些基金允許每日贖回，卻持有在市場壓力下可能失去流動性的資產，在市場低迷時可能引發資產拋售。

不過 Fed 指出，整體而言私募信貸市場的貸款違約率仍維持在相對低點；雖然「實物支付」(payment-in-kind) 條款——也就是透過利息、股息或薪資等形式補償而非現金支付——的使用率有所提升，顯示部分借款人可能面臨還款困難。

Fed 主席鮑爾 3 月底曾表示，目前並未看到私募信貸市場出現可能蔓延至整個金融體系的傳導風險，但央行仍持續密切監控局勢。

這項調查發現是 Fed 自 2008 年金融危機以來，定期發布的半年度金融穩定報告的一部分。該報告聚焦四大面向：資產估值、住戶與企業借貸、金融產業借貸以及資金風險。

Fed 在報告中也引述了對決策者、社區團體及市場參與者的調查結果，以衡量若發生哪些風險事件將最令受訪者擔憂。