鉅亨網編譯余曉惠
美元對主要貨幣周四 (7 日) 走軟，投資人期待美伊戰爭將降溫並支撐油元，同時，日本當局再度祭出口頭干預以支撐日元，投機者保持謹慎。
消息人士與官員透露，美國與伊朗正趨於達成一項有限的臨時停戰協議，這份草案框架將使雙方停止戰鬥，但仍擱置了最具爭議的核心議題。
有關協議可能取得進展的報導，從周三 (6 日) 起支撐著全球股債市場，也讓美元兌多數主要貨幣走軟，這股動能在周四 (7 日) 持續發酵，儘管反應明顯趨於平緩。
Monex Europe 宏觀策略主管 Nick Rees 說：「市場仍高度關注中東局勢以及談判進度，但實際上我們尚不清楚現狀。市場反應顯示，目前最簡單的做法就是靜觀其變。」
局勢降溫可能使波斯灣的出口得以恢復，布蘭特原油 6 月期貨價格維持在每桶 98.6 美元，雖已從近期高點回落，但仍遠高於戰前水準。
日本央行周四公布的數據顯示，日本可能已投入高達 5.01 兆日元 (約 320.6 億美元) 以支撐本幣，顯示已在市場上多次進行干預。
日本財務省財務官三村淳 (Atsushi Mimura) 周四表示，日本在匯率干預上並未受到限制。美國財長貝森特 (Scott Bessent) 下周將會晤日本首相高市早苗，據《日本經濟新聞》報導，雙方將討論遏制投機性日元拋售等議題。
然而，分析師並不預期日元能長期維持強勢。道富環球投資管理 (State Street) 高級固定收益策略師 Masahiko Loo 說：「如果日本銀行 (BOJ，央行) 沒有採取更強勁的後續行動，透過連續升息來解決政策落後於形勢的問題，日元近期可能維持疲軟。」
Masahiko Loo 補充，多次干預提高了日本當局在 6 月至 7 月期間採取更廣泛政策行動的可能性，這與 2024 年底的因應模式一致。
挪威克朗走強，挪威央行將基準利率從 4% 調升至 4.25%，並警告通膨過高後。美元兌挪威克朗觸及四年新低，尾盤下跌 0.9% 至 9.249，歐元兌挪威克朗則下跌 0.6% 至 10.851。
對風險敏感的澳幣上漲 0.3%，報 0.7242 美元，略低於周三觸及的四年高點。瑞典克朗兌歐元報 10.846，兌美元報 9.21，稍早瑞典央行表示中東戰爭導致通膨升高的風險增加，但維持基準利率在 1.75% 不變，符合預期。
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