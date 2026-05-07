鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-08 06:52

美元對主要貨幣周四 (7 日) 走軟，投資人期待美伊戰爭將降溫並支撐油元，同時，日本當局再度祭出口頭干預以支撐日元，投機者保持謹慎。

消息人士與官員透露，美國與伊朗正趨於達成一項有限的臨時停戰協議，這份草案框架將使雙方停止戰鬥，但仍擱置了最具爭議的核心議題。

‌



有關協議可能取得進展的報導，從周三 (6 日) 起支撐著全球股債市場，也讓美元兌多數主要貨幣走軟，這股動能在周四 (7 日) 持續發酵，儘管反應明顯趨於平緩。

歐元兌美元上揚 0.1% 至 1.1763 美元，英鎊兌美元攀升 0.13% 至 1.3615 美元。

Monex Europe 宏觀策略主管 Nick Rees 說：「市場仍高度關注中東局勢以及談判進度，但實際上我們尚不清楚現狀。市場反應顯示，目前最簡單的做法就是靜觀其變。」

局勢降溫可能使波斯灣的出口得以恢復，布蘭特原油 6 月期貨價格維持在每桶 98.6 美元，雖已從近期高點回落，但仍遠高於戰前水準。

日元兌美元匯率也略微走強至 156.21，周三 (6 日) 曾因市場揣測日本當局再次干預匯市買入日元而大幅升值。

日本央行周四公布的數據顯示，日本可能已投入高達 5.01 兆日元 (約 320.6 億美元) 以支撐本幣，顯示已在市場上多次進行干預。

日本財務省財務官三村淳 (Atsushi Mimura) 周四表示，日本在匯率干預上並未受到限制。美國財長貝森特 (Scott Bessent) 下周將會晤日本首相高市早苗，據《日本經濟新聞》報導，雙方將討論遏制投機性日元拋售等議題。

然而，分析師並不預期日元能長期維持強勢。道富環球投資管理 (State Street) 高級固定收益策略師 Masahiko Loo 說：「如果日本銀行 (BOJ，央行) 沒有採取更強勁的後續行動，透過連續升息來解決政策落後於形勢的問題，日元近期可能維持疲軟。」

Masahiko Loo 補充，多次干預提高了日本當局在 6 月至 7 月期間採取更廣泛政策行動的可能性，這與 2024 年底的因應模式一致。

挪威克朗走強，挪威央行將基準利率從 4% 調升至 4.25%，並警告通膨過高後。美元兌挪威克朗觸及四年新低，尾盤下跌 0.9% 至 9.249，歐元兌挪威克朗則下跌 0.6% 至 10.851。

對風險敏感的澳幣上漲 0.3%，報 0.7242 美元，略低於周三觸及的四年高點。瑞典克朗兌歐元報 10.846，兌美元報 9.21，稍早瑞典央行表示中東戰爭導致通膨升高的風險增加，但維持基準利率在 1.75% 不變，符合預期。

截至周五 (8 日) 台灣時間約 6:00 價格：