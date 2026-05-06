鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-07 06:50

美元對主要貨幣周三 (6 日) 走軟，投資人樂觀期待伊朗戰爭即將結束，日元則突然飆升至逾兩個月高點，交易員擔憂日本當局可能再次進場干預。

〈紐約匯市〉美伊傳將達成停戰協議 美元走軟 日元急升至逾兩個月高點 干預流言四起 (圖:Shutterstock)

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.3%，約報 97.993，稍早曾跌至 97.623，是 2 月下旬美國對伊朗發動襲擊以來最低點。

‌



歐元兌美元上揚 0.5% 至 1.17535 美元，英鎊兌美元攀升 0.4% 至 1.35955 美元。

巴基斯坦一名熟悉談判情況的消息人士稱，華盛頓和德黑蘭接近就一份旨在結束衝突、長度為一頁的備忘錄達成協議。該名人士透露，美國媒體 Axios 此前關於該備忘錄提案的報導屬實。

倫敦 Pepperstone 高級研究策略師 Michael Brown 說：「風險偏好情緒的改善確實對美元造成壓力，因為市場正買進有關美伊潛在協議的樂觀情緒。」

他補充說：「顯然，在這方面可能還有很長的路要走，但今天的頭條新聞支持以下觀點：局勢的發展方向仍然是朝緩和的方向前進。無論如何，市場參與者都迫切希望抓住利多消息，因此一種『先冒險押注，事後再評估』的心態，正在悄悄蔓延。」

ADP 周三發布的就業報告顯示，美國 4 月民間部門就業崗位的增幅超出預期。

市場目前正密切關注本周稍晚將公布的美國非農就業數據，以檢驗美國經濟是否仍具備足夠韌性，讓聯準會 (Fed) 得以維持貨幣政策不變，假如數據顯示勞動力市場趨軟，則可能重燃降息呼聲。

Brown Brothers Harriman 全球市場策略主管 Elias Haddad 說：「美元仍有下行空間，因為近期美國經濟數據可能讓 Fed 存在升息的可能性。」

風險偏好回升支撐澳幣漲勢，澳幣兌美元升 0.8% 至 0.72405 美元，觸及四年高點。澳洲央行周二宣布今年第三度升息。

比特幣下跌 0.5% 至 81240 美元，盤中稍早曾觸及 82793 美元，創下逾三個月新高。

美元兌日元貶 1%，報 156.385 日元，稍早一度跌至 155 日元，是接近 2 月 24 日以來的最低點。急貶走勢讓市場揣測當局可能進行新一輪干預。

日本財務大臣片山皋月本周稍早曾警告，將對外匯市場的投機性波動採取行動。她在出席亞洲開發銀行年會後對記者表示：「正如我此前多次所說，我們將依據日本與美國去年簽署的聲明，對投機性走勢採取果斷措施。」

Pepperstone 的 Brown 表示，儘管日本政府尚未發表官方評論，但他認為必須假設日本財務省再次出手干預，「在沒有明顯催化劑的情況下，不會出現如此劇烈的波動，除非有『隱形的手』在背後操縱。」

截至周四 (7 日) 台灣時間約 6:00 價格：