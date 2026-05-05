鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-06 06:33

美元對主要貨幣周二 (5 日) 走軟，市場正在評估伊朗戰爭最新發展，日元則在投資人懷疑當局上周進場干預的揣測氣氛中走低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.03%，約報 98.437。

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歐元兌美元上揚 0.1% 至 1.17005 美元，英鎊兌美元攀升 0.1% 至 1.35510 美元。

豐業銀行首席外匯策略師 Shaun Osborne 說：「市場目前處於一種停滯狀態。昨日的頭條新聞曾暗示停火協議可能面臨破裂風險，但我認為市場總體上並未忽視川普並未藉此機會發起新一輪襲擊的事實。」

美國國防部長赫格塞斯周二表示，與伊朗的停火協議並未終止。但美伊雙方為爭奪荷姆茲海峽的控制權，在波斯灣交火。

美國軍方周一表示，在海軍導彈驅逐艦的護航下，兩艘美國商船成功通過了荷姆茲海峽。伊朗則否認有任何船隻通過。

Osborne 說：「我想，隨著即將到來的訪中行程，這可能會讓我們有一段時期將此作為關注重點…(川普總統) 或許不希望在會晤前，在地緣政治上掀起太大波瀾。」

川普周一表示，他期待本月稍晚與中國國家主席習近平會面。

美國周二公布 3 月貿易逆差擴大，原因是人工智慧 (AI) 投資熱潮拉動了進口，完全抵銷了出口的成長——而出口成長有一部分受益於中東衝突期間石油運輸量的增加。

Osborne 說：「長期來看，美元的估值仍十分偏高，未來幾個月美元仍有進一步小幅回落的空間。」

交易員密切關注日元

美元兌日元上揚 0.4% 至 157.85 日元，扭轉周四以來大幅下跌走勢。當時消息人士披露，日本當局為了遏制日元貶勢已介入外匯市場，以遏制日元匯率的急劇下跌。

上周公布的數據顯示，日本政府為提振日元已投入約 350 億美元，但分析師認為，這不太可能帶來長期的實質性幫助。

豐業銀行的 Osborne 說：「恐怕還需要新一輪的大規模干預，才能讓美元匯率更大幅度地走低。」

澳元兌美元上揚 0.3% 至 0.7187 美元，澳洲央行周二如市場預期連續第三次升息，以抑制通膨。

受全球能源衝擊影響，澳洲央行大幅上修通膨預期，同時調降經濟增長和就業前景。

StoneX 高級市場分析師 Matt Simpson 說：「澳洲央行此次採取了鷹派升息立場，但 12 月前是否還會再升息個一、兩次，目前仍難下定論。」

美元兌風險貨幣走軟，兌墨西哥披索貶 0.8%，兌南非蘭特貶近 0.7%。

加密貨幣方面，比特幣上漲 2%，報 81271 美元，創 1 月 31 日以來最高。

截至周三 (6 日) 台灣時間約 6:00 價格：