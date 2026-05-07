鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-08 05:30

伊朗南部阿巴斯港 (Bandar Abbas) 與葛希姆島 (Qeshm) 週四 (7 日) 晚間傳出多起疑似爆炸聲，當地媒體指出，目前爆炸具體來源與地點仍未確認，相關事件正在調查中。

伊朗半官方媒體《法斯通訊社》報導，阿巴斯港居民晚間聽見多次類似爆炸的聲響，聲音來自港區周邊，但尚無法確認實際爆炸位置。

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《塔斯尼姆通訊社》也引述當地消息人士稱，阿巴斯港與葛希姆島均傳出爆炸聲。

消息人士表示，事件可能與伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 海軍的警戒行動有關。據稱，革命衛隊正在對未經授權穿越荷姆茲海峽的船隻進行警告與攔截，但目前尚未獲官方證實。

伊朗國營媒體 IRIB 報導指出，葛希姆島巴赫曼客運碼頭 (Bahman passenger pier) 附近曾傳出爆炸聲。

報導提到，該碼頭過去曾遭美國與以色列攻擊，因此再度引發市場對區域安全局勢的關注。

《梅爾通訊社》表示，目前事件性質與規模仍在調查中，伊朗官方機構尚未對爆炸原因發表正式說明。

此外，《梅爾通訊社》駐當地記者指出，爆炸聲可能與西里克縣 (Sirik county) 外海的衝突有關。

近期荷姆茲海峽局勢持續升高，伊朗與美軍海上對峙事件頻繁發生。