鉅亨網編譯許家華 2026-05-29 05:20

美伊停火談判再現變數。就在白宮傳出美國與伊朗已「大致同意」一項為期 60 天的臨時停火協議後，伊朗官方媒體隨即報導，伊朗武裝部隊週四 (28 日) 晚間向不明目標發射飛彈，使中東局勢再度升溫，也凸顯雙方脆弱停火協議仍面臨重大風險。

根據伊朗媒體 Fars 報導，伊朗軍方於南部地區發動飛彈攻擊，但並未說明具體目標與損害情況。這起軍事行動發生前數小時，白宮官員才向 CNBC 證實，美伊雙方已「大致達成共識」，準備簽署一項臨時諒解備忘錄 (MOU)，將目前停火延長 60 天，並啟動核談判。

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不過消息人士指出，協議仍需美國總統川普最終批准，而伊朗高層是否正式點頭，目前也尚未獲得德黑蘭官方確認。

Axios 率先披露相關消息後，白宮官員隨後也向美媒證實，伊朗官員已原則性同意協議內容。不過伊朗方面仍未正式公布相關細節。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 週四在白宮簡報會上則對協議態度保留。他表示，美伊雙方團隊目前仍持續協商，而川普設下數項「紅線」，包括伊朗必須交出高濃縮鈾、放棄發展核武，以及確保荷姆茲海峽維持自由開放。

當被問及這些條件是否也適用於臨時協議時，貝森特回應：「如果沒有這些條件就不可能有協議，那為什麼還會有沒有這些條件的協議？」

近期市場原本對停火談判抱持樂觀態度，認為長達 3 個月的美伊衝突可能接近尾聲。不過與外交進展形成強烈對比的是，中東地區軍事緊張情勢仍持續升高。

美國中央司令部 (CENTCOM) 週四表示，伊朗向科威特方向發射一枚彈道飛彈，但已遭科威特軍方成功攔截，美方稱此舉為「嚴重違反停火協議」。

CENTCOM 同時指出，伊朗部隊還在荷姆茲海峽附近發射 5 架自殺式攻擊無人機，對區域安全構成威脅。美軍成功攔截所有無人機，並阻止第 6 架無人機自伊朗阿巴斯港 (Bandar Abbas) 地面基地升空。

稍早五角大廈也證實，伊朗近期持續在荷姆茲海峽周邊部署攻擊型無人機與飛彈系統，顯示德黑蘭仍試圖維持對全球能源運輸要道的軍事壓力。

美國財政部週三也宣布制裁伊朗新成立的「波斯灣海峽管理局 (PGSA)」。該機構是伊朗本月稍早設立，目的在於加強控制荷姆茲海峽通行與航運管理。

貝森特更公開警告阿曼，不要協助伊朗建立海峽通行費制度。此前市場傳出，阿曼曾與伊朗討論向通過荷姆茲海峽的船隻收費。

貝森特在社群平台 X 發文表示，美國財政部將積極制裁任何直接或間接協助荷姆茲海峽收費機制的國家、企業與相關人士。

川普前一天在內閣會議上也強調，荷姆茲海峽必須保持自由通行。他甚至警告，若阿曼不配合，美國將採取強硬手段。

不過貝森特後來表示，阿曼駐美大使已向美方保證，目前並無對荷姆茲海峽收費的計畫。

儘管中東局勢仍充滿不確定性，美股主要指數週四仍全面上漲，市場主要受到停火協議談判取得進展的樂觀情緒激勵。

美國政府近期也逐漸將對伊朗施壓重點，由軍事行動轉向經濟制裁。財政部目前正推動名為「經濟狂怒行動 (Operation Economic Fury)」的新制裁計畫，希望進一步壓縮伊朗財政與能源收入。

川普週三在內閣會議中表示，他並不急於在美國期中選舉前與伊朗達成協議。

「他們的經濟正在自由落體式崩潰。」川普談到伊朗時表示。

他還說，伊朗原本認為只要拖到美國期中選舉後，就能迫使華府讓步，但他並不在意選舉時程。