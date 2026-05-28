鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-29 06:00

伊朗媒體週三 (28 日) 否認外界盛傳的「伊美諒解備忘錄」已定稿消息，強調相關文本仍未最終確認，伊朗方面也尚未同意任何備忘錄內容，並警告部分西方媒體的相關報導「不具可信性」。

根據伊朗《塔斯尼姆通訊社》報導，一名接近伊朗談判團隊的消息人士指出，外界所稱「伊朗與美國已完成諒解備忘錄、只待正式宣布」的說法並不屬實，目前文本仍未完成最終敲定。

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消息人士表示，伊朗至今尚未向巴基斯坦調解方正式確認文本內容已獲批准。若最終完成協議，伊方將正式通知巴方並對外公布。

該人士強調，在此之前，任何聲稱協議已最終完成的西方消息來源說法，「都不可信」。

稍早，美國媒體 Axios 引述美方官員報導稱，美伊談判代表已就一份「諒解備忘錄」達成一致，目前僅待美國總統川普最終批准。

白宮證實，美國和伊朗談判代表已就一份諒解備忘錄達成一致，該備忘錄將把正在進行的停火延長 60 天，在此期間，雙方將就遏制德黑蘭的核計劃舉行會談。美國總統川普仍需簽署該諒解備忘錄。

美國官員說，川普希望花幾天時間考慮一下，然後再決定是否批准該諒解備忘錄。

不過，伊朗談判代表團媒體團隊成員阿加盧 (Saeed Aghalu) 隨後否認相關消息，表示伊朗尚未同意任何諒解備忘錄，也未向巴基斯坦調解人確認已批准相關內容。

阿加盧並強調，伊朗在與美國的談判過程中，並未在核問題上作出任何承諾。