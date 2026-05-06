鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-07 05:30

美國總統川普週三 (7 日) 表示，伊朗已同意不擁有核武器，美國和伊朗過去 24 小時內進行了非常富有成效的對話，很有可能最終會達成協議。

川普在白宮對媒體表示：「這件事其實非常簡單。伊朗不能擁有核武器，因為無論他們多麼強硬，我們仍希望他們能活下去，我們也希望所有人都能平安。」

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他接著說：「伊朗不能擁有核武器，而且他們也不會擁有，他們已經同意這點，還包括其他事項。我們在過去 24 小時內進行了非常好的談判，很有可能會達成協議。」

當被問及達成協議是否有既定時間時，川普堅稱「從來沒有最後期限」。

川普早前在接受美國公共廣播公司 (PBS) 採訪時表示，美伊協議必須包括伊朗將其高濃縮鈾庫存直接轉移給美國，並且需要要求德黑蘭停止其地下核設施的所有運作。

儘管川普表示樂觀，認為達成協議指日可待，但他仍然發出嚴厲警告：「如果他們同意，一切就結束了；如果他們不同意，我們就轟炸。」

川普明確否認了有關該協議將允許伊朗維持 3.67% 鈾濃縮水平的報導，稱這些條款不屬於當前協議框架。

伊朗週三表示，美國透過巴基斯坦斡旋提出的方案仍在審查中，德黑蘭將在完成內部評估後公佈最終立場。

儘管尚未達成最終協議，但據多家媒體報導，美國官員認為這次會談是自衝突爆發以來，雙方最接近達成初步協議的一次。

不過，伊朗外交部發言人巴格赫里 (Esmail Baghaei) 稍早淡化外界有關協議即將達成的說法，稱相關報導「被誇大了」。