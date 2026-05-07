鉅亨網新聞中心 2026-05-08 07:30

高通公司 (QCOM-US) 周四 (7 日)盤中一度刷新 52 周新高，股價在 AI 數據中心轉型敘事與強勁資本回饋計畫推動下持續走強，市場資金明顯加速押注其「非手機業務擴張」的長期成長路徑。

此次股價創高，主要延續公司最新財報利多與管理層對 AI 戰略的強化表述。高通公布最新 2026 財年第二季財報，營收與獲利雙雙優於市場預期，形成「雙重超預期」，成為近期股價突破的重要催化劑。

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執行長 Cristiano Amon 表示，公司預計在今年內開始向一家大型超大規模雲端業者 (hyperscaler) 出貨資料中心晶片，並預計在 6 月投資者日公布更多細節。市場普遍認為，這標誌高通正式從行動裝置晶片供應商，進一步向 AI 運算基礎設施供應鏈滲透。

資本回饋方面，高通在 2026 財年上半年已完成約 54 億美元庫藏股回購，並同步宣布新增 200 億美元回購授權計畫，強化市場對其現金流穩定性的信心。

同時，公司 AI 布局也持續擴展，從智慧手機延伸至 CPU、推理加速器與客製化 ASIC 晶片，並在收購 AlphaWave 後加速進入 AI 運算相關設計領域。

在技術面上，高通股價呈現多月強勢上升格局，目前明顯高於主要均線水準，約較 20 日均線 (148.80 美元) 高出 37.8%，較 200 日均線 (157.13 美元) 高出約 30.5%，顯示動能仍偏強。

不過技術指標也顯示短線過熱跡象，相對強弱指標 (RSI) 達 80.10，已進入明顯超買區間，意味短期可能出現震盪或整理，即使長期趨勢仍維持向上。

市場關注的關鍵阻力位在 206 美元附近，接近 52 周高點 205.95 美元；下方初步支撐則在 172 美元區間，仍遠高於 200 日均線，顯示整體多頭結構尚未破壞。

從商業模式來看，高通主要透過無線通訊技術授權與晶片設計獲利，其 CDMA 與 OFDMA 專利構成 3G、4G 與 5G 標準核心基礎，使其同時具備「授權收入 + 晶片週期」雙重盈利結構。

公司亦為全球最大無線晶片供應商之一，產品涵蓋手機處理器、射頻前端模組，並延伸至車用電子與物聯網市場。市場認為，AI 資料中心晶片布局將成為其突破手機依賴的重要轉折點。

分析師方面，目前 35 位分析師給予高通「持有」評級，平均目標價為 161.89 美元。近期多家機構上調目標價，包括摩根大通上調至 160 美元，瑞銀上調至 170 美元，TD Cowen 則給予 200 美元買入評級。

Benzinga Edge 評分顯示，高通動能評分 74.1 呈偏多，品質評分高達 93.26，顯示基本面穩健；但價值評分僅 30.91，成長評分 44.9，反映市場對其估值與中期成長仍存在分歧。

整體而言，高通正處於「高動能 + 高品質」推升的行情階段，但 AI 敘事能否真正轉化為資料中心收入，將成為後續股價能否延續突破的關鍵變數。