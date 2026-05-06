鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-07 06:50

多家外媒週三 (6 日) 報導，美國與伊朗和平談判傳出重大進展，多名消息人士透露，華府與德黑蘭正接近達成一份「14 點、一頁式備忘錄 (MOU)」，作為結束美伊戰爭的初步框架協議。伊朗隨後證實，正在審查美方最新提案，預計將很快透過巴基斯坦回覆立場。

伊朗審查美方最新提案 美伊14點「終戰備忘錄」曝光 (圖：shutterstock)

伊朗外交部發言人透過伊朗學生通訊社 (ISNA) 表示，德黑蘭目前正在研究美國提出的新提案，後續將經由巴基斯坦向華府傳達回應。

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巴基斯坦此前曾主辦雙方唯一一次和平會談，之後持續擔任主要協調與傳話角色。

根據巴基斯坦消息人士與另一名知情人士說法，美伊雙方目前討論中的內容，是一份由《Axios》首度曝光的「14 點、一頁式備忘錄」，目標是正式結束雙方持續 67 天的戰爭。

知情人士透露，該備忘錄簽署後，雙方將展開進一步協商。

一名巴基斯坦消息人士表示：「我們很快就會完成這件事，雙方已經非常接近。」

知情人士指出，目前美方談判主要由川普特使魏科夫 (Steve Witkoff) 與川普女婿庫許納 (Jared Kushner) 主導。若雙方接受初步協議，接下來將啟動為期 30 天的詳細談判，以完成最終完整協議。

美伊和平協議傳出重大進展後，國際金融市場出現明顯反應。布蘭特原油期貨價格一度重挫約 11%，跌至每桶約 98 美元，創下兩週新低，其後跌幅略為收斂。

美伊 14 點「終戰備忘錄」曝光

消息人士指出，完整協議內容將包括美國解除對伊朗制裁、釋放遭凍結的伊朗資產、雙方解除對荷姆茲海峽的相互封鎖，以及對伊朗核計畫施加部分限制，目標是讓伊朗暫停或凍結濃縮鈾活動。

不過，目前曝光的初步備忘錄並未納入華府過去多次提出、但遭伊朗拒絕的幾項核心要求，包括限制伊朗飛彈計畫，以及停止支持中東代理民兵組織。

此外，協議內容也未提及伊朗目前已持有超過 400 公斤、接近武器級濃縮程度的高濃縮鈾庫存。華府先前曾要求伊朗交出這批濃縮鈾，作為結束戰爭的重要條件之一。

儘管最新文本刻意避開部分敏感爭議，伊朗內部仍出現質疑聲音。

伊朗國會外交與國安委員會發言人雷扎伊 (Ebrahim Rezaei) 在 X 平台發文表示，Axios 所披露的內容「更像是美國的一廂情願，而非現實」。

他表示：「美國人在這場正在失敗的戰爭中，不會得到任何他們在面對面談判中得不到的東西。」

川普：伊朗非常想達成協議 若談判破裂的話 就重新轟炸

美國總統川普則在白宮公開表示，伊朗「非常想達成協議」。川普說：「我們正在與非常希望達成協議的人談判，接下來就看他們是否能提出令我們滿意的方案。」。

川普稍早也在 Truth Social 發文表示，若伊朗接受目前已談妥的條件，美軍「史詩怒火行動」將正式結束，而目前遭封鎖的荷姆茲海峽也將重新對所有國家開放，包括伊朗本身。

不過，川普同時發出嚴厲警告：「如果他們不同意 (新提案)，轟炸將重新開始，而且強度將遠超之前。」

此外，川普甫宣布啟動、為期兩天的「自由計畫」(Project Freedom) 海軍護航任務，也已暫時中止，原因是和平談判取得進展。

然而，美軍中央司令部 (CENTCOM) 週三表示，美軍當天曾向一艘試圖突破封鎖、駛往伊朗港口的伊朗籍油輪開火，多輪射擊後使該船失去動力。