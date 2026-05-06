鉅亨網編譯段智恆 2026-05-07 02:00

日元周三 (6 日) 亞洲盤尾盤突然急升，短短 30 分鐘內大漲約 1.8%，兌美元一度升至 155.04 日元，創近 10 周新高，再度引發市場對日本政府可能進場干預匯市的揣測。雖然日元隨後吐回部分漲幅，紐約午盤報約 156.46 日元，但交易員普遍認為，這波急漲並非單純流動性因素，而更像是日本官方再度出手。

由於日本周三適逢假期休市，市場原本流動性偏低，但多位策略師指出，這次波動幅度與速度，已超出一般假期交易特徵。Brown Brothers Harriman 全球市場策略主管 Elias Haddad 表示，這波快速拉升，部分可能反映日本官員趁美元全面走弱之際，再度進場支撐日元。

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近期市場對日本是否再次干預匯市高度敏感，許多交易員已將美元兌日元 160 視為日本政府的重要防線。4 月底，日元貶至 160 附近後，日本政府自 2024 年以來首度進場干預，當天日元盤中一度急升 3%。知情人士後續證實，日本政府 4 月 30 日確實進場，根據日本銀行 (日本央行 / BOJ) 帳戶推估，當次干預規模約 345 億美元。

高盛最新報告指出，以日本目前外匯存底規模推算，若按上次干預力道，日本理論上仍有能力再進場約 30 次。不過，官員更可能選擇保留火力，在更具效果的時點出手，而非頻繁消耗外匯存底。

值得注意的是，日本官員近期對投機資金的措辭明顯升高。日本財務大臣片山皐月本周稍早表示，匯市存在明顯投機交易；日本最高匯率官員三村淳則對市場警告，稱這可能是「最後的提醒」，並強調「採取大膽行動的時機正在逼近」。

Rabobank 策略師 Jane Foley 指出，日本財務省上周對市場釋出的警告措辭相當強硬，加上市場近期因美伊停火希望升溫而壓低美元，可能正好為日本當局創造再度干預的理想時機。