鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-07 08:40

南韓綜合指數 (Kospi) 今年來已大漲 75%，過去 52 周漲幅更直逼兩倍，寫下輝煌的一年。雖然部分評論家認為這與當年的網路泡沫化極為相似，但兩者之間存在巨大差異。

從 FactSet 彙整的 2026 年分析師預估值，可以看出 Kospi 指數的漲幅有多少是源於投機，也就是本益比擴張，又有多少是由基本面驅動，也就是企業獲利成長。

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去年投機和基本面占比各為 47.5%、28.1%，回過頭看，投資人去年的投機行為押對了方向，企業獲利後來真如想像中的大爆發。

今年的漲幅則是完全由基本面帶動，占了 92%，Kospi 指數的本益比甚至不升反降，也就是說，企業獲利成長比股價漲幅還猛，讓股票反而顯得比去年「便宜」 。

獲利預估之所以大幅上修，動能主要來自三星電子與 SK 海力士這兩家公司。為了滿足 AI 資料中心的強勁需求，記憶體晶片目前供不應求，連帶拉升了傳統晶片的價格。

事實上，就連持有海力士少數股權的 SK Square，也在這波漲勢中有所貢獻。

三星上周公布的財報顯示，半導體部門的營收單季成長兩倍。

Kospi 指數周三 (6 日) 跨越 7000 點大關，創歷史新高，身為權值股的三星電子暴漲 15%，市值突破 1 兆美元，成為繼台積電 (TSM-US)(2330-TW) 之後，第二家達成此里程碑的亞洲企業。