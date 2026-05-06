鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-06 13:20

根據《CNBC》報導，這項轉變標誌著公司長期堅守、最初由董事長、創辦人兼比特幣倡導者 Michael Saylor 所提出的「永不出售」原則轉變。

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與此同時，受年初比特幣價格下滑影響，微策略今年第一季淨虧損高達 125 億美元。

公司總裁兼執行長 Phong Le 於週二（5 日）的財報電話會議上表示：「未來我們會考慮出售比特幣，無論是為了換取美元，或是在有助於提升每股比特幣價值的情況下，用來買回債務，這都是我們可能採取的策略。」

此消息公布後，微策略股價在盤後交易中下跌約 3%。

Saylor 在財報電話會議上則以房地產開發商類比公司新定位：「如果你以每英畝 1 萬美元買入土地，再以 10 萬美元賣出，然後用獲利買入更多土地，或是賣地來支付購地貸款的利息，沒有人會說這對地產價格有害，也沒有人會說這證明商業模式行不通。」

截至第一季末，微策略持有 818,334 枚比特幣，市值約 618.1 億美元，平均每枚持倉成本約 75,500 美元，佔全球比特幣總供應量近 4%。今年迄今，公司已累計購入約 6.3 萬枚比特幣。

去年 12 月，微策略設立了美元儲備，目前規模達 22.5 億美元，用以確保公司有能力支付優先股股息及未償債務利息。

此外，微策略亦持續透過增發股票與發行債務來籌資購幣。