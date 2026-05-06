鉅亨網編譯莊閔棻
微策略 (MSTR-US) 公司最新財報揭露了一項意義深遠的策略轉變：該公司將不再被動囤積比特幣，而是主動管理資產負債表，以最大化每股所代表的比特幣價值。
根據《CNBC》報導，這項轉變標誌著公司長期堅守、最初由董事長、創辦人兼比特幣倡導者 Michael Saylor 所提出的「永不出售」原則轉變。
與此同時，受年初比特幣價格下滑影響，微策略今年第一季淨虧損高達 125 億美元。
公司總裁兼執行長 Phong Le 於週二（5 日）的財報電話會議上表示：「未來我們會考慮出售比特幣，無論是為了換取美元，或是在有助於提升每股比特幣價值的情況下，用來買回債務，這都是我們可能採取的策略。」
他進一步強調：「當出售比特幣對公司有利時，我們就會賣出。我們不會只是坐著說『我們永遠不會賣比特幣』。我們的目標是成為比特幣的淨增持者，持續增加整體持有量，更重要的是提升每股比特幣持有量，因為我們認為這才是對微策略股價長期最具增值效果的策略。」
此消息公布後，微策略股價在盤後交易中下跌約 3%。
Saylor 在財報電話會議上則以房地產開發商類比公司新定位：「如果你以每英畝 1 萬美元買入土地，再以 10 萬美元賣出，然後用獲利買入更多土地，或是賣地來支付購地貸款的利息，沒有人會說這對地產價格有害，也沒有人會說這證明商業模式行不通。」
他補充道：「房地產開發公司存在的意義，就是低買高賣土地，我們就像一家比特幣開發公司。」
截至第一季末，微策略持有 818,334 枚比特幣，市值約 618.1 億美元，平均每枚持倉成本約 75,500 美元，佔全球比特幣總供應量近 4%。今年迄今，公司已累計購入約 6.3 萬枚比特幣。
去年 12 月，微策略設立了美元儲備，目前規模達 22.5 億美元，用以確保公司有能力支付優先股股息及未償債務利息。
此外，微策略亦持續透過增發股票與發行債務來籌資購幣。
在績效指標方面，微策略今年迄今的比特幣收益率約達 9%。比特幣收益率衡量每股比特幣持有量隨時間的成長幅度，反映公司將資本轉化為股東比特幣曝險的效率。
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