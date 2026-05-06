鉅亨網編譯余曉惠
英特爾 (INTC-US) 周二 (5 日) 股價因市場傳出將與蘋果 (AAPL-US) 建立合夥關係而暴漲逾 12%，市值達到 5435 億美元，超越甲骨文 (ORCL-US) 的 5330 億美元，成為全第 18 大公司。
彭博披露，蘋果正考慮與英特爾及三星合作，在美國境內製造晶片。目前討論還在初期階段，尚未下達任何訂單。
英特爾終場上漲 12.95% 至每股 185.35 美元，市值達到 5435 億美元，刷新 2000 年 8 月 31 日創下的 5015.1 億美元市值紀錄。
英特爾去年僅排名全美第 56 大，但該股今年來累計上漲 200%，成為費城半導體指數中表現最強勁的個股。
這並非英特爾股價首度因大型科技公司的合作傳聞而噴發，Trendforce 上周的報告就曾暗示，蘋果與 Alphabet(GOOGL-US) 都考慮採用英特爾的代工技術生產晶片。
Equities Research 分析師 Trip Chowdhry 表示，與蘋果的合作是進一步肯定英特爾在人工智慧 (AI) 領域地位。Chowdhry 給英特爾「買進」評等，認為該公司的 18A 先進製程是製造高效率 AI 晶片的關鍵。
Circular Technology 全球研究與市場情報負責人 Brad Gastwirth 說：「對英特爾而言，此舉的重要性不言而喻。若能爭取到全球要求最嚴苛的晶片客戶，將是自家 18A 製程及整體代工雄心獲得的終極認證，證明英特爾具備世界級的競爭力。」
然而，蘋果正在設法擴大產能，以滿足對產品的高需求。蘋果在去年的財報電話會議上就曾指出，用於生產 AI 晶片的先進製程供應吃緊，導致供應鏈出現瓶頸。
Chowdhry 認為，在 AI 晶片領域，英特爾已憑著「背面供電」 (Backside Power Delivery) 技術領先台積電好幾年。他還說，將於 9 月接任蘋果執行長的特納斯 (John Ternus) 「是個硬體人」，「深知未來即將推出的新裝置將是邊緣端的原生 AI 裝置，而這些裝置 (目前) 無法透過台積電的技術製造」。
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