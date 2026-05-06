鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-06 11:20

英特爾 (INTC-US) 周二 (5 日) 股價因市場傳出將與蘋果 (AAPL-US) 建立合夥關係而暴漲逾 12%，市值達到 5435 億美元，超越甲骨文 (ORCL-US) 的 5330 億美元，成為全第 18 大公司。

彭博披露，蘋果正考慮與英特爾及三星合作，在美國境內製造晶片。目前討論還在初期階段，尚未下達任何訂單。

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英特爾終場上漲 12.95% 至每股 185.35 美元，市值達到 5435 億美元，刷新 2000 年 8 月 31 日創下的 5015.1 億美元市值紀錄。

英特爾去年僅排名全美第 56 大，但該股今年來累計上漲 200%，成為費城半導體指數中表現最強勁的個股。

Equities Research 分析師 Trip Chowdhry 表示，與蘋果的合作是進一步肯定英特爾在人工智慧 (AI) 領域地位。Chowdhry 給英特爾「買進」評等，認為該公司的 18A 先進製程是製造高效率 AI 晶片的關鍵。

Circular Technology 全球研究與市場情報負責人 Brad Gastwirth 說：「對英特爾而言，此舉的重要性不言而喻。若能爭取到全球要求最嚴苛的晶片客戶，將是自家 18A 製程及整體代工雄心獲得的終極認證，證明英特爾具備世界級的競爭力。」

然而，蘋果正在設法擴大產能，以滿足對產品的高需求。蘋果在去年的財報電話會議上就曾指出，用於生產 AI 晶片的先進製程供應吃緊，導致供應鏈出現瓶頸。