Michael Saylor 的微策略 (MSTR-US) 可能很快就會被 MSCI，甚至其他主要股票指數剔除。分析師指出，這恐將使這家大量囤積比特幣的企業流失高達近 90 億美元的股票需求，並削弱整個產業的市場吸引力。

根據《路透》報導，MSCI 於 10 月在回應客戶詢問後提出建議，擬將「數位資產持有占總資產 50% 以上」的公司，排除在其全球基準指數之外。

MSCI 認為，這類公司性質更接近投資基金，而非營運型企業，因此不符合其指數納入標準。

不過，多家企業反駁，指出自己仍屬於具實質營運的公司，並非單純投資工具，認為 MSCI 的提案對加密產業存在不公平歧視。

微策略成最大焦點 股價波動加劇市場疑慮

自 2020 年開始大量買進比特幣後，微策略股價一度暴漲約 3,000%。然而，隨著加密貨幣市場走弱，該公司股價今年以來已下跌約 43%。

在微策略的帶動下，數十家企業仿效其策略，將加密代幣納入資產負債表，期待資產升值，但市場對這類商業模式的可持續性質疑聲浪正持續升高。

MSCI 目前正進行公開諮詢，並預計於 1 月 15 日公布最終決定。

分析師指出，一旦 MSCI 將「數位資產金庫」（DAT）公司排除，其他指數編制機構很可能跟進。

Jefferies 指數策略主管 Kaasha Saini 表示，相關討論已不僅限於 MSCI，而是延伸至 DAT 是否適合被納入股票指數的整體問題。她預期多數股票指數將會追隨 MSCI 的做法。

被動資金撤出風險高 恐重創產業融資能力

Saini 指出，被動型資產管理機構估計可能持有大型上市公司多達 30% 的流通股，這意味著一旦遭到指數剔除，恐引發大規模資金外流。

對 DAT 產業而言，這種情況尤其棘手，因為許多公司正是透過發行股票來籌資購買加密代幣。

微策略發言人未回應相關置評請求。公司創辦人 Saylor 本月稍早曾淡化被 MSCI 剔除的影響，表示「並不重要」。

然而，他隨後與執行長 Phong Le 共同致函 MSCI，指出若 DAT 遭全面排除，可能導致約 28 億美元的 Strategy 股票被迫拋售，並對整個產業造成「寒蟬效應」。

信中指出，該提案將使 DAT 被排除在約 15 兆美元規模的被動投資市場之外，「大幅削弱其競爭地位」。

最壞情境恐流失近 90 億美元市值

TD Cowen 分析師於 11 月估算，Strategy 的市值中約有 25 億美元 來自 MSCI 指數，另有 55 億美元 來自其他股票指數。

摩根大通則預估，若 MSCI 將微策略剔除，該公司可能面臨 28 億美元的資金外流。

若進一步遭其他指數排除，包括那斯達克 100 指數、CRSP 美國整體市場指數，以及多個由倫敦證交所集團（LSEG）旗下的羅素指數系列，外流金額恐升至 88 億美元。

截至上週四，Strategy 市值約為 450 億美元。

CRSP 拒絕評論。倫敦證交所集團（LSEG）則表示，會持續關注客戶回饋，任何方法論調整都將遵循既有治理流程。

那斯達克亦未發表評論。不過，在本月的年度調整中，那斯達克仍將微策略留在那斯達克 100 指數內。

「金庫型公司」熱潮降溫 估值壓力浮現

根據 DLA Piper 統計，截至 9 月，全球至少有 200 家 DAT，公司總市值約 1,500 億美元，較一年前成長逾三倍。

除微策略外，MSCI 初步名單中另有 38 家公司面臨被剔除風險，合計市值約 467 億美元，其中包括法國比特幣買家 Capital B。

Capital B 比特幣策略總監 Alexandre Laizet 表示，目前被動基金持 Capital B 股票比例雖不高，但從長期採用與發展角度來看，能否接觸被動資金流對公司仍「相當重要」。