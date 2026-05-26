標普雙位數獲利成長 仍擋不住下一波熊市？

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-27 06:40

《MarketWatch》專欄作家 Mark Hulbert 撰文指出，華爾街認為，由於企業獲利快速成長，因此牛市不太可能面臨危機，但這種看法可能有誤。近期標普 500 成分企業公布的強勁獲利成長，未必能阻止熊市來臨。

標普雙位數獲利成長仍擋不住下一波熊市？(圖：Shutterstock)

甚至更可能出現相反情況：異常高的獲利成長率，往往出現在牛市尾聲。

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根據 FactSet 估算，在已公布財報的 94% 成分股基礎上，標普 500 今年第一季每股盈餘 (EPS) 年增率預估將達 28.4%，創下 2021 年第四季以來最高水準。

值得注意的是，2022 年的熊市就在隔月展開。另一個值得警惕的相似案例來自 2000 年 3 月網路泡沫高峰。當時 EPS 年增率達 32.8%。

資料來源：Ned Davis Research

這雖然只有兩個案例，但與歷史趨勢一致，如同 Ned Davis Research 圖表所顯示。

歷史數據顯示，當標普 500 企業 EPS 較前一年同期下滑 10% 至 25% 時，指數平均報酬率反而最佳；反觀 EPS 年增超過 20% 期間，平均報酬幾乎只有微幅正值，且遠低於長期平均。

這項分析意味著，未來幾季標普 500 可能處於危險邊緣。FactSet 指出，市場分析師目前共識預估未來三季企業獲利年增率都將維持在 20% 以上。

許多投資人對企業獲利成長率與標普 500 表現呈反向關係感到意外，但考慮到股市具前瞻性，這其實不難理解。例如在經濟衰退尾聲，市場會提前反映經濟復甦，即使當下 EPS 成長仍非常疲弱，股市也可能自熊市低點開始反彈。

經濟擴張末期也會出現類似情況，只是方向相反，因市場開始意識到「樹不可能長到天上去」。

投資人檢視下方估值指標時應記住這點。許多看多派認為，高估值合理，因為企業獲利表現強勁，但依據上述分析，這種想法可能只是帶來錯誤的安全感。

資料來源：HulbertRatings. LSEG

圖表中的各項指標之所以被納入，是因為它們在預測標普 500 未來 10 年實質總報酬方面，都有具統計顯著性的歷史紀錄。