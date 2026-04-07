鉅亨網新聞中心 2026-04-07 15:20

微策略（MicroStrategy）(MSTR-US) 上週斥資約 3.299 億美元，再度加碼購入 4,871 枚比特幣。若以目前的增持速度推算，微策略最快將於明、後年正式超越比特幣創始人中本聰（Satoshi Nakamoto）的估計持股量，成為全球最大的比特幣持有人。

微策略曾於訪談中公開表示，其最終目標是持有比特幣總供應量的 10%。然而，這種高度集中的持倉策略在市場引發了廣泛討論與憂慮。

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分析人士指出，當單一實體持有超過一成的供應量時，該實體已不再僅僅是市場的交易者，而是演變為「市場本身」。這種「大戶無法退出」的困境（Whale Exit Problem）將對比特幣的去中心化特性構成威脅。

一旦微策略需要進行大規模變現，市場恐難以承接如此巨量的賣壓，分批拋售亦可能引發市場預期心理而導致價格崩盤。

更令人關注的是微策略的槓桿融資模式。該公司並非單純利用自有資金購幣，而是透過發行債券等融資途徑持續加槓桿。