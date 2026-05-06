鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-06 14:00

歐盟各國財長「經濟與金融事務理事會」(ECOFIN)會議週二 (5 日) 在布魯塞爾登場，面對美國總統川普最新拋出加徵 25% 歐盟汽車關的威脅，整體態度相當克制，多國選擇謹慎應對、避免局勢升級，甚至有官員直言，這更像是川普在社群媒體上的「例行發言」。

駐德美軍淪川普交易籌碼！歐盟與美貿易協議遭質疑：當初就不該答應(圖:shutterstock)

歐盟負責貿易和經濟安全事務的委員 Maroš Šefčovič週二會見美國貿易代表格里爾，希望在 G7 貿易部長會議前緩和緊張關係，法國官員也會與美國同行溝通以降低衝突風險。

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目前，歐盟 27 個成員國普遍傾向遵守去年 7 月與美國達成的貿易框架協議。該協議將美國對歐盟商品的關稅上限控制在 15%，並由歐盟承諾取消對美國工業品關稅，目前協議仍在歐盟各國政府與歐洲議會談判以正式落地。

法國經濟與財政部長 Roland Lescure 在會前表示，協議存在且仍在談判中，歐方會本於誠信推進，也希望對方同樣如此，歐盟執委會主席范德賴恩則強調歐盟會「保持非常冷靜」，指出協議核心在於繁榮、共同規則與可信度，希望透過合作實現雙贏與穩定，同時為各種可能情況做好準備。

這輪緊張局勢起於川普上周五 (1 日) 突然放話加徵汽車關稅，並宣布從德國撤出 5000 名駐軍，背景則包含德國總理梅爾茨批評美國在伊朗問題上的政策。

儘管如此，歐盟仍選擇降溫處理，多國領袖刻意減少公開表態避免刺激局勢。德國副總理 Lars Klingbeil 明言希望避免衝突升級，但也已做好準備，強調希望與美國方向一致、同時具備應對能力。

歐盟執委會也表示，若美國落實威脅，歐盟仍有「很多選項」，包含去年暫停的價值 950 億歐元美國商品反制措施，以及 2025 年多次提及可動用的「反脅迫工具」，允許對第三國經濟施壓進行反擊，如限制許可證、智慧財產權或採取傳統貿易防禦措施。

西班牙經濟部長 Carlos Cuerpo 對淡定，認為目前既無具體措施也無行政命令，還只是一個表態。

不過，歐洲議會內部已出現明顯不同聲音，法國議員、歐洲議會經濟與貨幣事務委員會主席 Aurore Lalucq 受訪時直言，川普又放話加稅等於打臉歐美貿易協議，歐盟當初根本不該答應這筆交易，