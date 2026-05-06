半導體狂飆50%重演2000年警訊？費半漲勢引發泡沫疑慮

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-06 16:03

美國半導體類股近期走勢凌厲，費城半導體指數（SOX）過去 25 個交易日累計漲幅突破 50%，創下自 2000 年 3 月 9 日以來最強的短線表現。然而這個歷史參照點令不少市場老將憂心忡忡，因為當年那個日期的隔天，正是那斯達克綜合指數觸及網路泡沫時代的收盤高點的日子。

費半漲勢引發網路泡沫重演疑慮。(圖：REUTERS/TPG)

根據《MarketWatch》報導，對此輪行情，AI 驅動的需求繁榮固然為漲勢提供了基本面支撐，但極端的短期漲幅與部分市場老將的示警，使半導體板塊是否面臨過熱風險，成為當前投資人爭議的焦點。

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回顧歷史，2000 年 3 月 10 日那斯達克觸頂後的崩跌歷時三年，指數累計下跌約八成，直到 2015 年才終於站回泡沫高點。

過去 25 個交易日內，SOX 指數全部成分股漲幅均在 14% 以上，其中英特爾 (INTC-US) 、Credo Technology (CRDO-US) 與 Astera Labs(ALAB-US) 三檔個股各自漲幅均超過 100%，領漲整體板塊，高通 (QCOM-US) 等此前相對落後的個股亦相繼大幅跳升。

基本面方面，人工智慧（AI）基礎設施建設帶動對記憶體晶片等關鍵元件的旺盛需求，造成供應瓶頸，推動華爾街分析師大幅上調半導體企業獲利預測，覆蓋範圍不僅限於訓練頂尖 AI 模型所需的高階 GPU，更延伸至各類晶片設計與製造公司。

今年第一季半導體企業繳出的強勁財報，進一步鞏固了投資人對該板塊的樂觀預期。

然而，並非所有市場人士都對這波漲勢的可持續性感到樂觀。包括前摩根大通 (JPM-US) 首席策略師 Marko Kolanovic 在內的多位華爾街資深人士，已公開警告晶片股乃至更廣泛的 AI 相關股票漲勢看起來已嚴重過度延伸。