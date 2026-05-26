鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-26 09:54

美軍週一（25 日）對伊朗南部目標發動攻擊，打擊對象包括試圖布雷的船隻及飛彈發射陣地，美方將此定性為防禦性行動。

根據《路透》報導，美國中央司令部發表聲明指出，此次攻擊旨在「保護我方部隊免受伊朗武裝力量威脅」，海軍上校、中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）強調，美軍「在持續停火期間保持克制」。

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在美國與伊朗淡化外界對即將達成突破性進展的期待之際，一名了解此次行程的官員週一表示，這些空襲發生時，伊朗首席談判代表與外長正在多哈，與卡達總理就可能與美國達成、以結束這場已持續三個月戰爭的協議進行會談。

此前，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）週一在新德里向媒體表示，在考慮以「其他方式」處理伊朗問題之前，美國將竭盡所能給予外交途徑成功的機會。

盧比歐指出，目前談判桌上已有「相當紮實的方案」，核心內容包括：開放荷姆茲海峽、啟動有時限的核武談判。他說。：「希望我們能促成此事。」

美國總統川普則在 Truth Social 發文表示，與伊朗的談判進展「順利」，但警告若談判失敗將發動新一波攻擊。他強調：「要不是達成對各方都有利的大協議，或者將毫無協議。」

同樣在週一，伊朗媒體報導稱，伊朗使用一套新的防空系統擊落了一架「敵對」隱形無人機，但並未說明該無人機的來源。

《法爾斯通訊社》援引未具名官員的說法稱：「這是我們發出的訊號，即再也沒有隱形無人機能夠穿透波斯灣的天空。」

在另一個顯示地區緊張升高的跡象中，以色列總理納坦雅胡週一表示，以色列將加強對伊朗支持的黎巴嫩真主黨民兵組織的打擊行動。以色列軍方隨後表示，正在攻擊位於黎巴嫩東部貝卡谷地及其他地區的真主黨基礎設施。

以色列與黎巴嫩在四月中旬達成停火協議，但以色列仍持續發動空襲，稱這些行動屬於對真主黨的自衛行為，而真主黨並未參與該停火協議。

了解伊朗多哈行程的官員向《路透》透露，相關討論聚焦於荷姆茲海峽以及伊朗高濃縮鈾庫存問題；伊朗央行行長也有出席，討論在最終協議框架下可能解凍伊朗被凍結資金的安排。

伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）先前表示，核問題只有在達成框架協議之後才會進入正式談判。