鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-05 17:10

菲律賓統計局 (PSA) 周二 (5 日) 公布，受中東衝突引發的石油危機影響，4 月份全國通膨率由 3 月的 4.1% 大幅躍升至 7.2%，創下自 2023 年 3 月 (當時為 7.6%) 以來的最高紀錄。此數據不僅遠高於市場普遍預期的 5.5%，也反映出價格壓力正迅速擴散至該國經濟的各個層面。

菲律賓通膨躍升至7.2%創3年新高 央行面臨激進升息壓力(圖:shutterstock)

本次通膨飆升的主要動力來自食品、交通與家庭公用事業成本的激增。食品與非酒精飲料價格年增 6%，其中稻米價格上漲 13.7%，玉米更激增 21%，海鮮與蔬菜亦有顯著漲幅。

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在能源方面，交通通膨從 3 月的 9.9% 飆升至 21.4%，住房、水、電、瓦斯及其他燃料支出成長 8.2%。分析指出，由於菲律賓幾乎所有石油需求均依賴中東進口，美、以對伊朗的攻擊導致油價波動，直接衝擊了國內民生物價。

數據顯示，通膨對不同地區與階層的影響極不平均。大馬尼拉以外地區的通膨率高達 7.7%，其中中米沙鄢區 (Central Visayas) 更高達 10.8%，是全國通膨最嚴重的區域。特別值得關注的是，針對全國底層 30% 的低收入家庭，其通膨率已飆升至 8.5%，顯示生活成本壓力對弱勢族群的衝擊最為沉重。

面對快速惡化的通膨情勢，菲律賓央行 (BSP) 面臨嚴峻挑戰，BSP 可能需要放棄先前的「漸進」立場，轉向採取更激進的貨幣緊縮政策。經濟學家預測，為了遏制通膨壓力並穩定匯率，央行可能在 6 月會議上宣布升息 50 個基點 (兩碼)，甚至不排除進行例行會議之外的「強制性升息」。