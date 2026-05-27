鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-27 12:20

在晶片股領軍下，日本與南韓股市周三 (27 日) 創新高，南韓 Kospi 啟動熔斷機制一度暫停交易，SK 海力士開高走高，市值突破 1 兆美元後目前漲幅擴大到 13%，三星電子也因解除大罷工警報股價應聲漲 8%。

韓股熔斷日股創高！SK海力士市值破1兆美元後漲幅擴至13% (圖:Reuters/TPG)

亞股延續美股前一日氣勢大漲，南韓大盤 Kospi 指數周三開盤大漲 4.84%，期間由於 Kospi 200 期貨上漲 5% 而啟動熔斷機制，導致程式化交易暫停五分鐘。截稿前仍有 4.8%，暫報 8435.89 點。

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根據 LSEG 數據，Kospi 指數今年來幾乎翻倍上漲。

日本日經 225 指數盤中最高漲 2.2%，創盤中歷史新高 66428.81 點，截稿前漲幅為 0.97%，暫報 65657.19 點。MSCI 除日本外亞太指數 (MSCI Asia-Pacific ex-Japan) 上漲 1.2%。

SK 海力士開盤沒多久市值就突破 1 兆美元， 顯示投資人持續湧入與人工智慧 (AI) 相關的半導體類股。該股股價年初至今已暴漲約 250%，主要受惠於人工智慧 (AI) 伺服器與加速器所需的高頻寬記憶體 (HBM) 晶片需求激增。

海力士這波漲勢出現不久前，競爭對手三星電子市值也突破 1 兆美元。目前兩大晶片製造商目前占 Kospi 指數超過 40% 權重，凸顯該指數表現與全球 AI 半導體及記憶體需求的連動程度愈來愈高。

三星電子在首爾掛牌股價周三一度大漲 8%、創下 32.3 萬韓元歷史新高，截稿前仍有超過 7% 漲幅。 該公司最大工會當天稍早表決通過薪酬協議，將讓晶片部門員工平均獲得約 34 萬美元獎金，讓全球晶片供應鏈鬆口氣。

日本晶片股同樣表現突出，晶片測試設備製造商愛德萬 (Advantest) 股價上漲逾 6%，設備製造商東京威力科創 (Tokyo Electron) 漲 4%。

岩井 Cosmo 證券首席策略師 Kazuaki Shimada 說：「投資資金正集中流向強勢上漲的晶片相關股票。價值股則遭到冷落，因為科技股已能帶來可觀報酬，投資人沒有理由轉向其他類股。」

目前投資人仍在評估美伊達成和平協議的可能性。美軍周二稍早對伊朗南部發動五角大廈所稱的「自衛性」打擊，目標包括飛彈發射基地，以及據稱試圖部署水雷的伊朗船隻。儘管如此，華府仍強調，會持續遵守目前停火架構，保持克制態度。

儘管停火協議看起來仍相對脆弱，但在科技股帶動下，標普 500 與那斯達克指數周二雙雙創下盤中與收盤歷史新高，僅道瓊工業指數收黑 0.23%。美股周一因陣亡將士紀念日 (Memorial Day) 休市。