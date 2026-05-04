鉅亨網新聞中心 2026-05-04 15:10

中國商務部上周六發布禁令，阻斷美國以參與涉及伊朗石油交易為由，制裁 5 家中國民營煉油廠 (俗稱「茶壺」煉油廠) 的措施。

中國商務部發言人表示，為維護國家主權、安全及發展利益，保護中國公民、法人或其他組織的合法權益，根據《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》和有關工作機制評估結果發布禁令。

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商務部稱，不得承認、不得執行、不得遵守美國以參與伊朗石油交易為由，對恆力石化 (大連) 煉化有限公司、山東壽光魯清石化有限公司、山東金誠石化集團有限公司、河北鑫海化工集團有限公司和山東勝星化工有限公司採取的列入「特別指定國民清單」、實施凍結資產和禁止交易等制裁措施。

這是北京方面首度實際應用 2021 年制定的《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》，象徵中方對美國「長臂管轄」的反擊進入新階段。

美國財政部先前指控這些企業採購伊朗石油，為伊朗軍方提供數億美元資金，並將其排除在美國金融體系之外。中國商務部則強硬回應，美方做法嚴重違反國際法與國際關係基本準則，不當限制了中國企業與第三國的正常經貿往來。