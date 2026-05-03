鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-05-04 06:00

美國總統川普上週日 (3 日) 表示，他已審視伊朗提出的結束戰爭 14 點提案，並認為該提案「難以接受」，顯示雙方在關鍵條件上仍存在明顯分歧。不過，美方同時釋出訊號指出，與德黑蘭的接觸並未中斷。

川普向以色列媒體 Kan News 表示：「這對我來說難以接受，我已經研究過了，我研究了所有內容，這難以接受。」此前他也在 Truth Social 發文表達對該提案的保留態度。

‌



儘管川普公開否決提案，美國中東特使魏科夫受訪時表示，華府與伊朗仍「持續對話中」，顯示外交管道仍在運作。

德黑蘭日前透過巴基斯坦提交一份包含 14 點內容的提案，作為回應美方先前提出的方案。伊朗方面亦表示，已收到美國回覆，目前正進行內部評估。

雙方衝突在 4 月初於巴基斯坦斡旋下達成停火，並延長至今，但實質和平協議仍未落地。上月在伊斯蘭馬巴德舉行的會談未能取得突破，新一輪談判時間尚未確定。

上個月雙方曾在伊斯蘭馬巴德舉行和平談判，但未能達成協議，且新一輪談判尚未安排。

川普先前表示：「我們不會再為了一份文件每次飛行 18 小時。我們會透過電話進行。」