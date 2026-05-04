鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-04 11:43

受美伊衝突劇烈衝擊，全球金融市場 3 月大幅震盪，整體勞動基金單月收益重挫 3787 億元，刷新歷史單月最大虧損紀錄，前 2 月累計獲利慘遭「腰斬」。勞動基金運用局最新公告，截至今年 3 月底勞動基金規模達 8 兆 1874 億元，收益數降至 4344 億元，收益率 5.76%；新制勞退基金累計收益率 5.47％，若以目前參與收益分配的有效帳戶估算，1310 萬勞工平均可分紅約 2.2 萬。勞金局強調，近 5 年平均收益率仍維持 11% 以上，長期投資績效保持穩健。

回顧政府基金績效，今年前 2 月整體勞動基金在台股強漲帶動下，單月獲利高達 4184 億元，累計前 2 月大賺 8130.9 億元，雙雙創下史上同期新高。

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然而，3 月市場風雲變色，受美伊地緣政治衝突影響，全球股市劇烈震盪，債市亦同步修正。勞動基金 3 月單月收益重挫 3787 億元，直接回吐先前超過 4 成的獲利，虧損幅度超越 2020 年 3 月疫情爆發時的 3198 億元紀錄，寫下史上單月最慘虧損。

即便 3 月遭遇亂流，在台股第 1 季強漲 9.53% 的支撐下，政府基金整體仍維持獲利。截至 3 月底止：

整體勞動基金：規模 8 兆 1874 億元，收益數 4344 億元，收益率 5.76%。

國民年金（國保）：規模 7338 億元，收益數 285.5 億元，收益率 4.65%。

退撫基金：規模 1 兆 2781 億元，收益數 669.75 億元，收益率 5.33%。 三大政府基金累計獲利合計達 5299.75 億元。

觀察勞動基金旗下各項子基金表現，因投資標的與法規限制不同，收益率有所落差。其中，舊制勞退基金以 9.83% 的收益率居冠；新制勞退基金規模最大，達 5 兆 4324 億元，收益率為 5.47%；勞保基金收益率則為 4.74%。

至於其他專款基金，農民退休基金收益率為 5.60%，積欠工資墊償基金為 4.27%，而規模較小的就保基金與勞職保基金，收益率則分別為 1.36% 與 0.50%。