美國全面封殺中國實驗室！FCC禁測電子產品　華為、中興限制再升級

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-01 12:30

美國聯邦通訊委員會（FCC）週四（30 日）以全票通過一項提案，擬禁止所有中國實驗室為在美國使用的電子設備（如智慧型手機、相機與電腦）進行測試。

FCC擬禁止所有中國實驗室為在美國使用的電子設備進行測試。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，FCC 指出，目前約有 75% 的美國電子產品在中國境內完成測試，委員會計劃建立快速審批機制，優先採認在美國本土實驗室，或來自無國家安全疑慮國家的實驗室所出具的測試報告。

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FCC 主席卡爾（ Brendan Carr）表示，委員會正考慮一系列行動，「以防範這些不良行為者對我們網路的威脅，包括限制其互聯能力。」

同日，FCC 也另以 3 比 0 通過第二項提案，擬禁止中國移動 (600941-CN) 、中國電信 (601728-CN) 及中國聯通 (600050-CN) 在美國境內經營數據中心，並可能進一步禁止電信業者與被列入國安「限制清單」的企業進行互聯互通。

此前，上述三家業者此前已遭 FCC 禁止在美國市場營運。

此次行動是 FCC 近期一連串對中管制措施的延伸。本月稍早，FCC 已提案禁止進口涵蓋名單中的中國製造設備，並於 2022 年即停止核准相關企業新型號產品。