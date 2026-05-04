鉅亨網新聞中心 2026-05-04 12:20

股神巴菲特於今年 3 月底發出預警，指出美國銀行業正顯現出脆弱跡象。與此同時，全球央行正上演一場大規模的「去美債化」行動，紐約聯邦儲備銀行託管的外國官方美債規模已跌至 2012 年以來的低點，外國央行持有的黃金總價值，更歷史性地首次超越美債總額，顯示全球資產配置正經歷根本性的調整。

在這波減持浪潮中，中國的動向最具指標意義。截至今年 1 月，中國持有的美債規模已降至約 6,944 億美元，相較於 2011 年超過 1.3 兆美元的峰值幾乎腰斬。這代表

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著過去三十年「中國生產、美國消費、美債回流」的貿易循環正在瓦解。在舊秩序下，美債被視為進入全球貿易體系的「抵押金」，但隨著美債信用過度透支且風險攀升，中國已開始重寫規則，將戰略重心從信用資產轉向實體資產。

市場對美國財政紀律喪失的恐懼是導致集體撤資的主因。截至 2026 年 3 月，美國聯邦債務總額已突破 39 兆美元大關，且每增加一兆美元所需的時間不斷縮短。

橋水基金創辦人達達利歐、億萬富翁馬斯克均曾警告美國面臨信用危機與破產風險。此外，聯準會主席鮑爾透露其面臨來自白宮的政治壓力，引發市場對貨幣政策獨立性喪失及未來可能重啟激進量化寬鬆的擔憂。

為應對潛在的地緣博弈風險，中國採取了「戰略拆彈」行動，持續增持黃金以強化人民幣國際化的「硬通貨」支撐。目前中國央行已連續 18 個月增持黃金，儲備量逼近 2,900 噸。

減持美債後回流的資金則被引導至「硬科技」與「能源礦產」領域。中國正透過投資印尼鎳礦、非洲基礎設施及東南亞供應鏈，將虛擬的金融槓桿轉化為對未來工業命脈的實體控制，完成由「紙面富貴」向「資源掌控」的轉型。