鉅亨網新聞中心 2026-05-01 05:00

中國半導體與電子製造商聞泰科技突遭退市風險警示。公司 4 月 30 日公告，因審計機構對其 2025 年度財務報告及內部控制報告均出具「無法表示意見」，觸發監管規定，公司股票將被疊加實施退市風險警示與其他風險警示，並於 5 月 6 日起更名為「*ST 聞泰」，單日漲跌幅限制收緊至 5%。若 2026 年度未能完成整改，公司股票恐面臨終止上市。

公司同步披露的財報顯示，2025 年營收為 312.53 億元，年減 57.54%，歸屬於母公司股東淨利虧損達 87.48 億元，出現大幅度業績反轉。儘管經營活動現金流量淨額為 58.91 億元，年增 31.14%，但資產規模顯著收縮，截至 2025 年底總資產為 419.41 億元，年減 44.04%，淨資產降至 248.98 億元，年減 27.55%。

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財報將巨額虧損歸因於兩大關鍵因素。首先，公司逐步剝離受美國管制影響的產品整合業務，導致整體營收規模大幅縮水；其次，自 2025 年 10 月起，公司對旗下重要資產安世半導體境外主體失去控制權，相關資產不再納入合併報表，並以公允價值重估產生高達 89.48 億元投資損失，成為虧損主因。此外，公司三處不動產因利用率不足計提減值，進一步擴大虧損幅度。

事件核心可追溯至監管與地緣政治壓力。2024 年 12 月，聞泰科技被美國列入實體清單，2025 年進一步遭遇穿透式管制，使安世半導體境外業務納入限制範圍。隨後，荷蘭政府以國家安全為由凍結安世相關資產與知識產權，並由法院限制原管理層權限、交由第三方託管，導致聞泰實質喪失控制權。

2026 年 2 月，阿姆斯特丹上訴法院企業法庭裁定維持上述臨時措施，意味著控制權受限狀態短期內難以解除，也直接影響審計範圍完整性，成為審計機構出具非標意見的關鍵原因。

回顧過去，聞泰科技於 2018 年斥資約 268 億元收購安世半導體，成功切入半導體領域。該業務長期貢獻公司主要利潤來源，毛利率維持在約 35%，並推動公司市值在 2021 年一度突破 1,800 億元。然而，跨國併購所伴隨的監管風險與地緣政治不確定性，在近年集中爆發。

綜合市場觀察與多家媒體報導，近年來美國與歐洲對中國科技企業的審查與限制持續升級，尤其針對半導體與關鍵供應鏈資產，導致企業在海外佈局面臨更高不確定性。聞泰科技案例被視為中國企業「出海併購」風險的典型縮影，亦反映全球科技產業在安全與競爭之間的拉鋸。

公司亦於同日發布聲明，對相關限制措施表達抗議與譴責，強調將持續採取法律與合規手段維護股東權益，但短期內財務與經營壓力仍難以消除。市場人士指出，若無法恢復對核心資產的控制權或重建業務結構，公司未來經營與資本市場表現將持續承壓。

編按：

在中國大陸的滬深股市中，股票名稱前面掛上「ST」或「*ST」是指這家上市公司被交易所實施了「特別處理」（Special Treatment），這通常是風險警示，意為該公司財務狀況或其他情況出現異常，可能存在經營風險。