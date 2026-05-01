美中擬設「貿易委員會」管理經貿關係 貝森特、何立峰坦誠對話為川習會鋪路 

鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-01 16:00

根據美國財政部與中國官媒，美中最高層級經濟官員周四 (30 日) 進行「坦誠」會談，為預定 5 月的川習會做準備。美國貿易代表格里爾 (Jamieson Greer) 透露，周四在與中國國務院副總理何立峰的通話過程中，討論成立「貿易委員會」(Board of Trade) 的可能性，認為這是有助於管理兩國經濟關係的工具。

美中擬設「貿易委員會」管理經貿關係 財長貝森特、何立峰坦誠對話為川習會鋪路 (圖:Shutterstock)

美國財長貝森特 (Scott Bessent) 周四在社群平台 X 發文表示，他已與何立峰通話，討論美國總統川普預定 5 月 14-15 日訪問北京的行程。

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貝森特說：「我們的會議既坦誠且全面，我強調中國近期具挑釁性的『長臂管轄』法規，對全球供應鏈產生的寒蟬效應。」

貝森特這番話打破了川普政府對北京新供應鏈規則近乎沈默的態度。分析師認為，這些規則可能嚴重削弱美國減少對中國依賴措施的成效。

中國中央電視台 (CCTV) 也報導，何立峰與貝森特、格里爾進行了「坦誠、深入且具建設性」的視訊交流。中方針對「近期美國對中採取的限制性貿易措施表示嚴重關切」，但雙方同意進一步增強共識、管控分歧並加強合作。

擬設「貿易委員會」

格里爾周四在社群媒體上發文表示，他與貝森特在和中國通話過程中，向中國官員強調成立一個「新的政府間貿易委員會」可在「優化非敏感商品雙邊貿易時發揮的作用」，並透露雙方也討論到「為美國生產者爭取進入中國農產品市場的重要性」。

身為全球兩大經濟體，美中一直考慮建立一套新的機制，以監督雙邊貿易關係，並管理近年來不斷升溫的雙邊問題。

貝森特、格里爾、何立峰上次會面是 3 月在巴黎進行的面對面貿易談判。格里爾曾在那場會議後提出成立「貿易委員會」的想法，表示此構想將有助於確立美國可從中國進出口的商品。

美中過去曾有一套定期處理雙邊問題的廣泛機制——在歐巴馬政府時期被稱為「戰略與經濟對話」，但川普在第一任期內已經予以廢除。

川習會預定 5 月 14 日至 15 日舉行，但目前由於伊朗戰爭，美中關係正面臨新的壓力。這場戰爭已導致峰會一度延期，引發金融市場焦慮，並令人擔心這將讓解決現有貿易問題及緩解台灣等敏感議題更加困難。

中東衝突已導致荷姆茲海峽的能源流動中斷，引發全球原油與天然氣價格飆升，迫使中國等原油進口國致力於避免國內能源短缺。不僅如此，美國擴大施壓德黑蘭的舉措也波及中國，導致部分加工伊朗石油的中國煉油商遭到制裁。

川普還質疑北京可能為德黑蘭提供奧援，他上周曾語帶模糊的表示，

國海軍攔截了一份運往伊朗的「禮物」，暗示中國可能提供武器或其他潛在致命的戰爭物資。