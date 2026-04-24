鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-24 14:10

中國再度啟動「熊貓外交」，旨在為即將於 5 月 14 日至 15 日 在北京登場的「川習會」營造積極的合作氛圍。

中國野生動物保護協會與美國亞特蘭大動物園已達成新一輪國際合作協議，來自成都大熊貓繁育研究基地的一對大熊貓——雄性的「平平」與雌性的「福雙」，將前往美國開啟為期 10 年 的大熊貓保護合作。此舉象徵著這次租借計畫是基於雙方去年簽署的協議，旨在延續中美兩國人民 20 多年來的「熊貓情」。

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儘管美國總統川普的訪中行程曾因美伊戰事而推遲，但自去年兩國領導人在南韓會晤並達成貿易戰休戰協議以來，雙邊關係已出現穩定跡象。

大熊貓作為中國外交的重要象徵，常被用於獎勵友好國家或緩和緊張關係，此次協議的達成被外界視為雙邊關係回暖的訊號。

為確保「平平」與「福雙」在美健康生活，亞特蘭大動物園正積極進行場館改造與提升，致力於創造更舒適、安全的環境。中國專家也同步向美方提供技術指導，明確規範了場館設施、飼養管理、食物保障及健康護理的標準要求。這項新協議將取代於 2024 年到期的原始協議。

回顧上一輪合作，亞特蘭大動物園的「洋洋」與「倫倫」自 1999 年旅美以來，共繁育成活 5 胎，共 7 隻幼崽 (含兩胎雙胞胎)，創下中國與歐美地區大熊貓繁育合作的最好成績。新一輪合作將進一步推動兩國在大熊貓重大疾病防治、科技交流及大熊貓國家公園建設等領域取得更多研究成果。

在美大熊貓數量回升 目前全美共有 8 隻大熊貓，分別分布於亞特蘭大、華盛頓及聖地亞哥動物園。待「平平」與「福雙」抵達後，在美大熊貓總數將增至 10 隻。