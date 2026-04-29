1.2兆美元稀土籌碼在手 習近平讓川普5月訪中壓力山大
鉅亨網編輯林羿君
中國在稀土供應鏈上的主導地位，讓中國國家主席習近平在下月於北京與美國總統川普會晤時，握有價值約 1.2 兆美元的經濟籌碼。
彭博經濟研究最新分析指出，美國約有 4% 的國內生產毛額（GDP），總計約 1.2 兆美元，來自依賴稀土的產業。儘管部分美國產業或許能設法因應供應中斷，但多數產業缺乏有效替代方案，若供應遭切斷，部分產業甚至可能被迫停擺。
彭博經濟研究的 Nicole Gorton-Caratelli 與 Chris Kennedy 在報告中指出，在某些情況下，稀土投入就像是「黃金螺絲」；一旦供應中斷，製造商很難立即找到替代品，往往需要數月，甚至數年時間才能完成替換。
這類高度依賴稀土的產業約佔美國 GDP 的 1.4%，而對其他產業而言，雖然可以尋求替代品，但隨之而來的是更為高昂的成本支出。
回顧去年，中國曾利用其稀土供應鏈的優勢地位，透過限制出口來反擊川普發動的關稅攻勢。而在去年 10 月底川普與習近平會面後，中方同意將更為嚴格的管制措施暫緩一年實施。
川普預計將於 5 月 14 日至 15 日前往北京，與習近平舉行高峰會。外界普遍預期，雙方將討論多項商業協議與採購承諾。這場會晤原定於 3 月底舉行，但因伊朗戰爭爆發，以及川普需留在華府坐鎮而延後。
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