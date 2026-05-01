AI基建進入超級循環 全球資本支出上看1兆美元

鉅亨網編譯許家華 2026-05-01 08:30

隨著人工智慧 (AI) 需求持續爆發，華爾街最新預估顯示，全球大型科技公司資本支出規模正快速攀升，並有望在 2027 年突破 1 兆美元。多家投資機構指出，雲端與 AI 基礎設施建設已進入加速期，帶動整體科技產業進入新一輪「資本支出超級循環」。

（圖：REUTERS/TPG）

根據美銀證券與 Evercore 在最新財報電話會議後的估算，2027 年 AI 相關資本支出將超過 1 兆美元，2026 年規模則上看 8000 億至 9000 億美元。Jefferies 分析指出，在需求持續超越供給、價格上升的背景下，企業資本支出仍將維持強勁成長。

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主要科技巨頭全面提高投資規模。Alphabet(GOOGL-US) 資本支出預估上調 4% 至 1850 億美元，亞馬遜 (AMZN-US) 上調至 2000 億美元，Meta(META-US) 提高 8% 至 1350 億美元，而微軟 (MSFT-US) 則大幅上修 24% 至 1900 億美元，顯示超大規模雲端業者正加速擴建 AI 算力與資料中心。

企業高層對投資回報展現信心。亞馬遜執行長 Andy Jassy 表示，公司對長期資本支出具高度信心，今年將投入約 2000 億美元建設 AI 與雲端基礎設施。Alphabet 方面，第一季雲端營收年增 63%，帶動股價上漲約 10%，財務長 Anat Ashkenazi 指出，支出擴大是為了因應「強勁需求」。

分析師認為，AI 投資已逐步轉化為實際營收動能。Jefferies 指出，產業約 2 兆美元的訂單積壓 (backlog) 與加速成長的雲端業務，顯示投資回報 (ROI) 正在顯現，且大型科技公司在擴張同時仍維持良好成本紀律。BMO 資本市場進一步指出，Alphabet 訂單積壓達 4620 億美元，年增 400%，其中超過一半預計在未來 24 個月內轉化為營收，支撐資本支出持續擴張。

然而，市場對部分企業的投資回報仍抱持觀望態度。Meta 近期股價下跌約 8%，投資人關注其龐大支出能否帶來相應收益。公司 2025 年資本支出為 720 億美元，2026 年預計擴大至 1250 億至 1450 億美元，高於先前 1150 億至 1350 億美元的預測區間。執行長馬克 · 祖克柏表示，支出增加主要來自記憶體等關鍵零組件成本上升，但整體產業趨勢仍支持持續投資。不過，Meta 第一季自由現金流已由去年同期的 260 億美元大幅降至 12 億美元，引發市場疑慮。

整體而言，分析師預期隨著 2026 年起營收與現金流改善，將為持續高額投資提供支撐。AI 基礎設施需求的爆發，也帶動供應鏈同步受惠。

半導體與設備供應商被視為最大贏家之一。英特爾 (INTC-US) 第一季財報表現強勁，顯示 AI 基建需求不僅帶動 GPU，也推升 CPU 與客製化晶片需求。Evercore 指出，包括 TPU、Trainium、Maia 與 MTIA 等 ASIC 方案需求持續成長，並看好「代理型 AI」將推動未來數年 CPU 需求復興。