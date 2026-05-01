鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-01 11:10

在聯準會主席鮑爾即將卸任之際，市場回顧其自 2018 年上任以來的政策軌跡，整體而言，股票投資人收穫豐碩，但債券市場表現明顯落後，呈現「股強債弱」的鮮明對比。

據 CFRA Research 投資策略師 Sam Stovall 指出，多數投資人認為鮑爾在任內提供了相對誠實且不受政治干擾的訊號，「這是一段以經濟為優先考量的任期」。他也坦言，與前任主席葉倫相比，鮑爾面對的通膨與利率挑戰更為嚴峻。

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數據顯示，在鮑爾任內，道瓊工業指數年均上漲近 9%，高於過去百年約 6% 的平均水準；標普 500 指數年均報酬更達 14.7%，為 1970 年以來聯準會主席中的第三佳表現。

B. Riley Wealth 市場策略師 Art Hogan 表示，鮑爾任內每次利率決策後均舉行記者會，顯著提升政策透明度，協助市場「區分雜訊與真正訊號」，對投資人掌握利率與貨幣政策路徑具有正面效果。

不過，市場也出現不同聲音。

One Point BFG Wealth Partners 投資長 Peter Boockvar 指出，鮑爾早期偏向寬鬆貨幣政策，支持量化寬鬆與低利率環境，「寬鬆資金讓市場過度樂觀」，直到通膨壓力顯現後才轉趨鷹派。

Boockvar 認為，過度寬鬆的政策可能助長資產價格上漲，但也埋下通膨風險。

相較之下，債券市場在鮑爾任內明顯承壓。

根據 Bespoke Investment Group 數據，追蹤美國投資級債的 Bloomberg US Aggregate Bond Index 年均報酬不到 2%，遠低於 1970 年以來約 6.5% 的長期平均。主要原因在於疫情後通膨飆升，迫使聯準會將基準利率大幅升至 5.5%，導致債券價格走低。

Sam Stovall 進一步指出，鮑爾任內最大的挑戰來自通膨與利率調整，「這不像葉倫時期那麼容易應對」。疫情期間大規模財政刺激推升需求，消費者物價指數在 2022 年創下 40 年新高，成為政策轉向的關鍵轉折點。

儘管如此，CFRA 數據顯示，鮑爾整體任內平均通膨率約為 1.8%，仍低於過去百年聯準會主席逾 3% 的平均水平，並接近聯準會 2% 的政策目標。

Art Hogan 也指出，鮑爾採取較具彈性的通膨管理方式，在通膨低於目標時容許其適度升溫，有助於避免政策過度反應，對市場形成支撐。