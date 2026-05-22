鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-22 12:10

根據 UCLA 新聞稿，這項新合作計畫旨在加速 AI 驅動晶片技術的研究與人才培育，並支持晶片設計、設備、軟體、製造及其他半導體生態系領域的創新。

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這座研究中心將設於 UCLA Samueli 校園內，初期承諾合作期限為五年。UCLA Samueli 工程學院院長 Ah-Hyung Park 表示，校內教師與學生研究人員將與創始合作企業共同合作，以縮短新晶片技術進入快速變化市場的時間。

Park 表示，「沒有人——包括業界本身——知道 10 年後半導體產業會是什麼樣子。但我們是否能持續提出最具挑戰性、最困難，以及高風險高報酬的問題？這正是我們希望做到的，因為目前這類討論的進展其實相當緩慢。」

這筆資金也包含與上述合作企業合作的一年期實習計畫，提供給該中心的工程博士生。

UCLA 成立這座研究中心之際，AI 持續衝擊就業市場，科技業與其他產業企業也正大規模裁員。參與此計畫的 Meta 本周預計展開新一輪裁員，將削減 8,000 個職位，約占員工總數 10%。

應用材料執行長 Gary Dickerson 在聲明中表示，「隨著半導體複雜性提高，以及 AI 發展速度加快，強化產業與學界之間的連結比以往任何時候都更加重要。我們期待與半導體中心合作夥伴密切合作，更快將技術突破推向市場，同時培育美國下一代工程人才。」