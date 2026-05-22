AI投資風向變了？不只晶片吃香 能源股一年狂飆翻倍輾壓輝達

鉅亨網編譯許家華 2026-05-22 10:20

隨著人工智慧 (AI) 帶動全球資料中心建設熱潮，市場資金流向正出現明顯轉變。過去由晶片與大型科技股主導的 AI 交易，近期開始擴散至能源、公用事業、天然氣與基礎建設領域。市場分析指出，押注 AI 電力需求與基礎設施供應鏈的投資策略，過去一年報酬率甚至超越晶片龍頭輝達 (NVDA-US)，部分相關個股漲幅更達翻倍水準。

（圖：Shutterstock)

近期國際油價自高點回落，市場一度將焦點放在川普有關美伊談判接近尾聲的言論。不過能源業人士指出，真正影響油價的因素並非政治談判，而是荷姆茲海峽航運流量逐步恢復。

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市場觀察顯示，對沖基金在追蹤到荷姆茲海峽船舶通行量增加後，即開始減碼原油多頭部位，油價回落時間點甚至早於川普相關言論。

儘管中東局勢仍受關注，但能源產業內部人士認為，AI 所帶動的結構性需求正在形成另一波更大投資主題。

美國公用事業產業近期即出現重大併購案。美國最大再生能源開發商之一 NextEra Energy (NEE-US) 宣布，將透過全股票交易收購 Dominion Energy (D-US)，交易價值約 670 億美元。若納入企業價值計算，新公司總規模將達約 4200 億美元，有望成為全美最大公用事業公司之一。

不過市場對交易前景並非完全樂觀。投行 Jefferies 認為，NextEra 過去在監管審批方面紀錄不算理想，交易可能面臨遭否決風險。

分析師指出，該交易除須取得美國聯邦能源監管委員會 (FERC)、美國核能管理委員會 (NRC) 及聯邦監管機構批准外，也需要通過 Dominion 旗下各州監管單位審查，程序相當複雜。

市場人士認為，若投資人希望避開監管風險，公用事業同業如 Duke Energy (DUK-US) 及 Southern Company (SO-US) 可能成為短期資金避風港。

除了公用事業產業整併外，液化天然氣 (LNG) 也成為另一焦點。美國能源部長 Chris Wright 近日前往德州與路易斯安那州多處大型能源設施視察，其中包括埃克森美孚 Exxon Mobil (XOM-US) 參與開發的 Golden Pass 出口設施。

Golden Pass 主要股東為未上市的 QatarEnergy。由於其中東資產近期曾遭伊朗攻擊，安全措施明顯升級。

另一方面，路易斯安那州正加速布局天然氣與 AI 電力供應。州長 Jeff Landry 表示，當地有能力同時滿足 AI 資料中心電力需求以及 LNG 出口成長。

市場資金已開始反映這類趨勢。

今年能源類股平均漲幅約 35%，超過資訊科技類股 16% 的漲幅，成為標普 500 各產業表現最佳族群之一。

相關 ETF 亦出現強勁表現，包括能源精選類股 ETF Energy Select Sector SPDR Fund (XLE-US)、油氣探勘與生產 ETF SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP-US)，以及油田服務 ETF VanEck Oil Services ETF (OIH-US)。

同時，能源價格上漲也開始衝擊債券市場。美國 30 年期公債殖利率本週升至 5.17%，創 2007 年次貸危機前以來新高。

Bespoke Investment Research 數據顯示，美國消費者物價指數 (CPI) 中的能源項目近兩個月折合年化漲幅達 130%，創近年第二大漲幅，僅次於 2005 年卡崔娜颶風後的能源價格飆升。

不過市場更關心的仍是 AI 投資浪潮。

高盛 Goldman Sachs (GS-US) 指出，今年股市上漲主要由企業獲利預期帶動，短期獲利預估已上調 8%。但該公司也警告，自 1980 年以來類似的強勁漲勢僅出現 11 次，而之後數月市場往往面臨報酬趨緩甚至回落。

相較之下，Evercore (EVR-US) 策略師 Julien Emanuel 則偏向樂觀，維持標普 500 年底目標 7750 點，樂觀情境甚至上看 9000 點。

值得注意的是，AI 基礎建設相關投資過去一年表現已大幅超越科技巨頭。若投資人以等權重方式持有 AI 大型科技公司組合，過去一年報酬率約 43%，今年則僅上漲 7%。

但若將資金投入 AI 電力與基礎建設供應鏈，報酬率則接近 100%。

相關受惠個股包括比特幣礦場轉型 AI 基建商 TeraWulf (WULF-US)、資料中心營運商 Equinix (EQIX-US)、電力管理設備商 Eaton (ETN-US) 及空調系統製造商 Trane Technologies (TT-US)。

同期間，臉書母公司 Meta Platforms (META-US) 與微軟 Microsoft (MSFT-US) 股價表現反而落後，而 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 財報公布後也暫時陷入整理。