鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-30 13:40

根據最新財報數據，四大超大規模雲端運算業者——微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta(META-US) 以及 Alphabet (GOOGL-US) 的報告釋放了一個明確信號：為了贏得人工智慧革命，它們正不計成本地擴張投資。市場分析指出，這四家巨頭在 2026 年的資本支出 (Capex) 總額預計將達到驚人的 7,250 億美元，遠高於季初預估的 6,700 億美元。

Alphabet 領跑市場

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在這波財報潮中，投資者的反應呈現兩極化。Google 母公司 Alphabet 表現最為搶眼，其股價在財報公布後飆升約 7%。這主要歸功於其雲端業務的增長超乎預期，公司同時將全年資本支出上調至 1,800 億至 1,900 億美元之間，並預告 2027 年的支出將會進一步「顯著」增加。

相較之下，Meta 的情況則較為嚴峻。儘管 Meta 宣布將 2026 年的資本支出預測上調至 1,250 億至 1,450 億美元，主因是組件價格上漲與數據中心建設需求，但由於公司預期未來營收增長可能趨於平緩，其股價隨後重挫約 6%。這反映出投資者雖然認可 AI 的長期潛力，但對於高昂投資何時能轉化為實質利潤回報，仍存有高度疑慮。

微軟與亞馬遜維持高額支出

微軟與亞馬遜的財報結果則顯得較為分歧。微軟預計 2026 日曆年的資本支出將達到 1,900 億美元，執行長 Satya Nadella 表示，鑑於強勁的產品需求與平台效率提升，公司對投資回報充滿信心。亞馬遜則維持其 2026 年資本支出接近 2,000 億美元的計畫不變。

儘管如此，這兩家公司的股價在財報後皆下跌約 3%，顯示市場正以極其嚴苛的標準審視這些 AI 領導者的表現。

宏觀經濟陰影

儘管目前美股大盤仍維持在高位，但市場面臨的宏觀壓力不容忽視，包括與伊朗的衝突、油價飆升以及低迷的消費者情緒。

不投資的風險大於過度投資