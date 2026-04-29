鉅亨網編譯許家華 2026-04-30 05:30

該公司第一季每股盈餘 (EPS) 為 5.11 美元，營收達 1099 億美元，高於市場預估的 1072 億美元，年增 20%，創 2022 年以來單季最快增速。不過，市場預估 EPS 為 2.63 美元，與實際數據是否具可比性仍未完全明朗。

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細項業務方面，Google Cloud 表現最為突出，營收達 200.2 億美元，優於市場預期的 180.5 億美元，年增率高達 63%。公司指出，成長動能主要來自企業 AI 解決方案與 AI 基礎設施需求增加，Google Cloud Platform(GCP) 在企業端採用率持續攀升，目前累積訂單 (backlog) 達 4600 億美元。

執行長 Sundar Pichai 表示，企業級生成式 AI 產品 Gemini Enterprise 付費月活躍用戶數較上季成長 40%，顯示企業客戶導入 AI 的速度持續加快。

廣告業務仍為主要收入來源，總營收達 772.5 億美元，年增 15%。其中 YouTube 廣告收入為 98.8 億美元，略低於市場預估的 99.9 億美元；流量取得成本 (TAC) 為 152.2 億美元，亦略低於市場預期的 153 億美元。

其他業務方面，Other Bets 部門 (包含自駕車公司 Waymo) 營收為 4.11 億美元，低於去年同期的 4.5 億美元。不過 Waymo 營運持續擴張，公司表示，目前每週全自動駕駛行程已突破 50 萬次。今年 2 月，Waymo 完成 160 億美元新一輪融資，估值達 1260 億美元，並計畫將服務拓展至達拉斯、休士頓、聖安東尼奧與奧蘭多，同時已在納許維爾啟動全自動駕駛營運，預計今年稍晚將與 Lyft(LYFT-US) 合作推出商業化服務。

整體獲利方面，Alphabet 本季淨利達 625.7 億美元，年增 81%，顯示在營收成長與成本控管下，獲利能力顯著提升。

市場表現方面，Alphabet 股價本月已上漲約 21%，表現優於其他科技七巨頭；同期間那斯達克指數累計上漲約 14%，有望創下自 2020 年 4 月以來最佳單月表現。儘管市場仍關注伊朗戰事推升油價與供應鏈中斷可能增加 AI 基礎設施成本，但資金持續流入大型科技股。