鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-30 16:44

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (30) 日召開法說會，副董暨執行長蔡力行指出，第二季手機市場需求持續下滑，不過智慧裝置平台仍呈現成長，可部分抵銷智慧型手機業務下滑的影響，預期本季營收季減 6% 內，全年美元營收則可望成長 4-9%，續創歷史新高。

聯發科預期，第二季營收以美元對新台幣匯率 1 比 31.5 計算，約達新台幣 1,402-1,492 億元，季減 0-6%，年減 1-7%，毛利率 44.5-47.5%，費用率 29-33%。以全年來看，美元營收將較去年成長中至高個位數百分比，約為 4-9%，並透過嚴謹的定價策略，將全年毛利率維持在 44.5-47.5% 間。

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細分三大產品線，蔡力行表示，第二季智慧裝置平台將呈現成長，智慧型手機業務則下滑，電源管理晶片業務則持平。其中，手機方面，蔡力行坦言，客戶對短期需求相當謹慎，將持續與客戶保持緊密合作，攜手共度這段期間。

AI 排擠效應 估全球智慧手機出貨量衰退 15%

此外，近期產業資源高度集中於資料中心，整體智慧型手機成本被推升，客戶也調漲產品售價，並將產品組合轉向高階機種，此舉降低市場對智慧型手機的需求，公司預估今年全球智慧型手機的出貨量將衰退約 15%。

自家首款 2 奈米產品 今年第三季底前問世

不過，蔡力行仍看好，智慧型手機在日常扮演不可或缺的角色，再加上近期 Agentic AI 技術快速發展，一旦產業供需情況改善，智慧型手機的換機需求也會回到正常軌道，聯發科的次世代旗艦級晶片，同時也是自家首款 2 奈米產品，將於今年第三季底前問世，可望帶動下半年的手機業務回溫。