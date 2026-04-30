鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-30 09:40

當前，AI 正從單純的算力比拼邁入以「Token」為核心的生產力時代，這項典範轉移正引發全產業鏈的劇烈震盪。

隨著 AI 智能體從概念走向大規模落地，應用創新不斷加速，導致 Token 消耗量呈指數級增長，進而引爆對資料儲存的「剛需」，這不僅推高儲存硬體的價格，更在深層重塑了從資料中心架構到商業邏輯的底層邏輯。

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根據市調機構 TrendForce 最新預測，記憶體晶片漲價潮遠未結束，今年第二季 DRAM 和 NAND Flash 合約價將分別暴漲 58-63% 和 70-75%，這並非普通的市場波動，而是由 AI 算力需求驅動的「儲存超級週期」。

全球光刻機巨擘艾司摩爾第一季財報佐證上述趨勢，該公司儲存相關業務營收達 32 億歐元，年增幅 32%，首次反超邏輯晶片業務。

艾司摩爾執行長傅恪禮指出，AI 基礎設施投資帶動了先進儲存的旺盛需求，市場供應在可預見的時間內仍無法滿足需求。

IDC 中國研究副總裁周震剛進一步預測，此輪記憶體漲價周期將跨越 2026 年，甚至可能蔓延至 2027 年甚至 2028 年。由於原廠產能爬升需要 12-18 個月，供需缺口短期內難以填平，目前儲存市場已完全進入賣方市場。

然而，硬體價格飆升僅是表象，更深層的變革在於技術架構的重構。

中國浪潮資訊儲存產品線副總經理郭海峰指出，AI 時代的資料特徵發生了根本改變，資料產生效率極高，總量龐大，但在挖掘出價值前，大量無效資料也佔用了昂貴空間。更重要的是，過去圍繞 CPU 設計的技術架構已無法適應 AI 需求，導致 GPU 等待時間過長、效率低。因此，儲存軟體堆疊亟待精簡與重構，企業級儲存的首要目標已從單純的資料保護轉向提升效率，即如何充分滿足 GPU 對資料的即時訴求，避免昂貴的算力空轉。

與此同時，隨著 AI 智能體具備執行能力，資料安全面臨新挑戰。根據業界最新統計，約 30% 的下載技能有安全漏洞，恐導致 AI 環境被控制。對此，儲存層必須實施嚴格的資料權限管控、隔離及審計，防止資料「投毒」，確保 AI 運作環境的純淨。

鼎甲科技相關負責人也強調，企業在推進 AI 時應將資料保護作為基礎工程，建立涵蓋備份、災害及多介質管理的精細化系統。

在這一系列變革的推動下，資料中心的功能定位正在發生質變。業界普遍共識是，未來的資料中心將從傳統的算力與儲存中心，轉型為生產 Token 的「超級工廠」。

圍繞此一趨勢，產業鏈上下游已開始佈局，例如浪潮資訊近期發布的 AI 資料平台 A9000 系列，正是將底層儲存定義為支撐 AI 管線的「資料平台」，旨在提升訓練與推理各階段的資料供給效率。

這種轉型也將催生全新的商業模式。周震剛提出了基於 Token 經濟學的兩大發展方向：一是定價模式的革新，未來恐將出現按 Token 數量、回應速度甚至包月包年的定價方式，類似於早期的 5G 流量模式；二是產業鏈價值的重組，Token 將成為統一計量單位，使得算力、模型及應用的價值轉向約式交易，甚至連產值機的規劃能力也將按一體化單位定價。