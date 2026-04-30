鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-30 11:45

美國海軍的封鎖開始持續衝擊伊朗經濟，伊朗貨幣里亞爾近幾日一瀉千里。據《伊朗學生通訊社》29 日（周三）報導，里亞爾兌美元匯率本周貶至歷史新低，目前匯率已突破 1 美元兌 181 萬里亞爾價位。

美軍在荷姆茲海峽出口處阻截伊朗港口的船舶，德黑蘭難以繼續大規模出口石油，里亞爾本周累計貶值約 12%。其中，美元兌里亞爾周三的漲幅就超過 23 萬里亞爾。

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與此同時，里亞爾對歐元也呈貶值趨勢。歐元兌里亞爾的匯率周三突破 1 歐元兌 208 萬里亞爾。

值得一提的是，在美以對伊朗發動戰爭最初幾周，里亞爾匯率曾保持相對穩定，這主要是伊朗進口幾乎完全停止和市場交易極少所致。

市場一度傳言伊朗將以里亞爾和其他貨幣收海峽通行費，也曾在一定程度上穩定了匯率。

然而，隨著本月早些時候美國對伊朗港口和船隻的封鎖生效，里亞爾面臨的貶值壓力無疑大增。美國近期扣押多艘伊朗船隻，德黑蘭也採取類似回應措施。伊朗多次警告，將對抗封鎖，並在必要時採取軍事行動。

美國財政部長貝森特周三表示，貨幣貶值證明華盛頓旨在迫使伊朗達成限制核計畫的協議的經濟施壓行動奏效。

貝森特還提到，財政部已查獲近 5 億美元伊朗加密貨幣資產。「我方正在凍結各地銀行賬戶。更重要的是，我方正在讓人們更不願意與伊朗政權打交道。」貝森特稱。

貝森特說道，美國對伊朗發起的強硬經濟行動已經醞釀了一年多，但美國正在衝刺跑向終點。「這造成（當地）嚴重通貨膨脹。伊朗的貨幣兌美元貶值大約 60% 到 70%，所以伊朗正處於貨幣危機之中。」

貝森特認為，「經濟狂怒行動」與海上封鎖將對伊朗經濟造成永久性損害。

伊朗央行的數據顯示，國內生活成本飆升，截至 4 月中旬的一個月內，通膨率較一年前驟升 67%。