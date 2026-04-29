鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-30 06:47

美國總統川普週三 (29 日) 聲稱，美軍已經癱瘓了伊朗的海軍、空軍和飛彈設施。他警告伊朗必須「放棄」抵抗，並表示伊朗不會獲得核武。

川普在橢圓形辦公室發表演說時表示，伊朗在談判中取得了一些進展，但他質疑伊朗是否會做出足夠大的讓步。 「除非他們同意放棄核武，否則永遠不會達成協議，」他說。

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川普稱讚，美軍對伊朗進行的海上封鎖堪稱「妙計」且「萬無一失」，並補充：「伊朗『必須認輸』，他們只需要說，我們放棄就行了。」

美國對伊朗發動攻擊

川普聲稱，美國已經削弱了伊朗的海軍、空軍和防空能力。 「伊朗的每一艘船現在都沉入了海底。伊朗的每一架飛機都已癱瘓或被摧毀。他們的大部分武器工廠都已不復存在，我方形勢一片大好。」

他也表示，伊朗約 80% 的飛彈製造設施已被摧毀，僅剩一小部分完好無損。 川普說：「伊朗只剩下一小部分飛彈製造設施。如果美伊不達成協議，其餘的能源設施很快就會被摧毀。」

遏制伊朗核計畫

川普強調，美國的行動已遏制德黑蘭的核野心，他們不會獲得核武：「伊朗自知這一點，幾乎所有人都知道。」

對伊朗海上封鎖持續

川普表示，在伊朗同意達成核協議之前，他將繼續對伊朗實施美國海上封鎖，受此消息衝擊，布蘭特原油期貨價格噴漲超 6%，收於每桶 118.03 美元，甚至一度衝破每桶 120 美元。美國西德州原油期貨上漲近 7%，收於每桶 106.88 美元。

川普受訪時表示：「封鎖某種程度上比轟炸更有效，他們正被壓得幾乎喘不過氣，情況只會更糟。」