鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-30 05:50

美股主指週三 (29 日) 表現分歧，聯準會 (Fed) 如市場預期維持利率不變後，市場情緒偏向觀望，同時，美國與伊朗之間的外交僵局持續，亦壓抑投資人信心。

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全球進入超級央行週，日本央行與加拿大央行相繼維持利率不變後，聯準會週三將聯邦資金利率目標區間維持在 3.5% 至 3.75% 不變，也是連續第三次會議按兵不動。

不過，本次投票結果卻罕見地出現多張反對票，成為自 1992 年 10 月以來，內部意見分歧最嚴重的一次。

聯準會理事米蘭投下反對票，主張降息 25 個基點，克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 、明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡利 (Neel Kashkari ) 與達拉斯聯邦準備銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 雖同意維持利率不變，但反對在政策聲明中釋出任何偏向寬鬆的訊號。

在通膨仍具黏性、就業市場維持強勁的情況下，市場幾乎放棄今年降息的押注，開始將 2027 年升息的可能性納入考量。

同日，美國參議院銀行委員會週三以 13 比 11 的表決結果，通過華許出任聯準會 (Fed) 主席的提名，過程中黨派立場分歧明顯。該提名案將送交參議院全院表決，外界普遍預期華許可望順利接任。

由於美方擬對伊朗實施長期封鎖，國際油價週三飆漲，布蘭特原油價格攀高 6.08%，收每桶 118.03 美元，創 2022 年 6 月以來新高。美國總統川普再度對伊朗發聲，敦促德黑蘭「趕快放聰明些」、盡快簽署協議，更表示自己「不會再當個好好先生」，重申伊朗不得擁核武的立場。

美股週三 (29 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 280.12 點，或 0.57%，報 48,861.81 點。

那斯達克指數上漲 9.44 點，或 0.04%，報 24,673.24 點。

S&P 500 指數下跌 2.85 點，或 0.04%，報 7,135.95 點。

費城半導體指數上漲 235.72 點，或 2.35%，報 10,271.30 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 3.80 點，或 0.02%，報 16,220.64 點。

標普 11 大板塊多數收黑，公用事業、原物料、醫療保健與房地產跌幅較大，能源大漲 2.35%，成為盤面主要支撐。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 下跌 0.33%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.20%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.05%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.12%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.29%。

台股 ADR 中，聯電表現最強。受惠於優異財測與 30 日實施庫藏股，聯電 ADR (UMC-US) 噴高 9.35%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.38%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.70%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.38%。

企業新聞

約三分之一的標普 500 企業已公布業績，其中 81% 優於市場預期。

希捷科技 (STX-US) 與恩智浦半導體 (NXPI-US) 週三分別暴漲超過 11% 與 25%，因財報優於預期且釋出正向營收展望。

週三盤後，多家科技巨頭業績成績單出爐。微軟第三財季財報強勁，營收和利潤均超乎預期，Azure 成長 40%，但微軟 Xbox 硬體營收持續下滑，微軟盤後股價跌超 2%。

亞馬遜週三收紅超 1%，盤後股價也墜超 1%，亞馬遜財報同樣超乎預期，每股盈餘達 2.78 美元，營收為 1815.2 億美元，雲端運算業務強勁成長，但人工智慧投資削弱了自由現金流。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週三微漲 0.046 至每股 349.94 美元，盤後股價飛升超 6%，因其雲端運算業務成長 63%，營收突破 200 億美元。

由於資本支出和用戶成長數據均低於華爾街預期，Meta 週三盤後股價跳水超 6%。

華爾街分析

Principal 資產管理全球策略師 Seema Shah 稱，雖然聯準會利率按兵不動在預期之中，但三名官員反對釋出寬鬆訊號仍令市場意外，反映當前經濟環境的不確定性異常高。

她表示，隨著油價逼近每桶 120 美元，且通膨已連續五年高於目標，聯準會無法忽視通膨預期失控的風險，但另一方面，家庭與企業面臨負擔壓力上升，也讓經濟與就業市場出現轉弱跡象，使降息路徑變得極為複雜。

Harris Financial Group 管理合夥人 Jamie Cox 表示，此次聯準會利率聲明，某種程度反映出華許 (Kevin Warsh) 所面臨的兩難局面。聯準會部分官員憂心，華許可能傾向推動降息，但在當前通膨仍具壓力的環境下，這樣的立場未必合適。因此，這份聲明傳遞的訊號更偏向未來政策走向，而非僅針對本次會議本身。

SWBC 投資長 Chris Brigati 分析，市場目前焦點不僅在於財報是否優於預期，更關鍵的是企業對未來成長與資本支出節奏的展望，在高額資本支出背景下，能否交出具體成果將成為重要考驗。

Longbow 資產管理執行長 Jake Dollarhide 點評，如果不是大型科技股盤後財報帶來支撐，以及即將公布的 3 月 PCE 通膨數據讓市場仍抱持上行動能的期待，股市表現可能會更疲弱。