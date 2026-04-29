鉅亨網新聞中心 2026-04-29 19:10

過去一個月美國股市反彈最受矚目的驅動因素，幾乎與伊朗衝突無關，而在半導體類上：費城半導體指數以拋物線走勢飆升，4 月以來累計上漲 32.3%，可與網路泡沫巔峰時期比美，但在連續 18 個交易日上漲過後，費半目前呈現偏空的技術型態，也引發投資人揣測：半導體股該賣出了嗎？

半導體漲勢到頭？費半4月累計飆逾三成走軟 漲勢堪比網路泡沫、投資人緊盯出場訊號 (圖:Reuters/TPG)

目前半導體股表現的技術指標顯得極度緊繃，《華爾街日報》(WSJ) 周二 (28 日) 一則關於 OpenAI 營收與用戶成長未達標的報導，更引發半導體賣壓，費城半導體指數 (SOX) 周二下跌逾 3%，創 3 月 30 日以來最大單日跌幅。。

‌



BTIG 技術分析師 Jonathan Krinsky 表示，拋物線的飆升過後，鮮少有圓滿結局，「當某種資產呈現拋物線走勢時，通常不會以盤整的狀態結束。一旦觸及最終巔峰，反轉往往會以同樣的速度與力道回頭，將拋物線漲幅全數吞噬。」

為證明此觀點，Krinsky 引用近期實例：白銀價格在 1 月飆升，隨後遭到拋售，幾乎回吐今年以來所有漲幅。無獨有偶，租車公司 Avis Budget Group(CAR-US) 股價先前出現一波 14 日大漲 390% 的驚人漲幅，但過去 5 個交易日裡卻回吐 94%。

但仍有分析師堅稱，晶片股的基本面多頭論點，仍極具吸引力。Bokeh Capital Partners 創辦人暨投資長 Kim Caughey Forrest 表示：「我們不知道最終的生態系統會是如何，但 AI 終將在某個時點帶來驚人的生產力。」

Forrest 認為，這將為半導體股提供支撐，即使投資人還不清楚誰會是 AI 建設潮中的最大贏家。過去幾個月，AI 領域不斷有驚喜，就像一年前誰能想到沉穩的英特爾 (INTC-US) 在 2026 年的表現，會優於高歌猛進的輝達 (NVDA-US)？

瑞穗美洲 (Mizuho Americas) 執行董事 Daniel O"Regan 上周末指出，半導體股是否該拋售，是客戶近期最常詢問的問題。雖然獲利了結極具誘惑，但研判前景可能沒那麼簡單，因為逢低買盤可能在第一個破位機會出現時迅速介入。

截至周二收盤，SOX 指數成分股總市值為 13.25 兆美元，占標普 500 指數成份股總市值 65 兆美元的 20.4%。半導體股的漲勢是促使主要指數在過去一個月走高的主因，也是那斯達克綜合指數 (COMP) 有望創下六年來最大單月漲幅的關鍵。

MarketWatch 整理以下四大觀察面向，或許能提供參考：

晶片多頭孤島受困

獲利預估持續攀升

半導體多頭的論點，大多來自華爾街分析師積極上修該領域的 EPS 預測。FactSet 數據顯示，費半指數成員的綜合 EPS 共識預測在上周末突破 376 美元。雖然技術面在短期內有重影響力，但盈餘成長等基本面因素通常決定股票的長期走勢。

史上最長連漲紀錄

費半上周五寫下連續第 18 個交易日收紅的史上最長連漲紀錄。然而在科技領域，其他長連漲紀錄過後往往伴隨大跌，如 Meta(META-US) 在 2025 年 2 月 14 日結束連續 20 個交易日、達 20.5% 漲幅的傲人表現後，儘管基本面優異，但後續五周內重摔了 34%。

對比網路泡沫巔峰

即便費半本周累計回檔 4.5%，4 月漲幅仍達 32.3%，有望創下 2000 年 2 月以來的最佳單月表現，當時正值網路泡沫破滅前一個月，累積了 50.4% 漲幅。

目前費半比 200 日移動平均線高了 48.3%，上一次距離均線這麼遠要回溯到 2000 年夏季網路泡沫破滅過後不久。